Tunisie: Célébration de la Fête nationale du Japon - Un hommage aux relations tuniso-japonaises

Depuis près de sept décennies, la Tunisie et le Japon entretiennent une relation diplomatique fondée sur l'amitié, la confiance, l'innovation et un engagement mutuel en faveur du développement. Aujourd'hui, cette coopération ne cesse de s'élargir, touchant des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'énergie, la transition numérique, etc.

À l'occasion de la Fête nationale du Japon, l'ambassade du Japon en Tunisie a organisé une cérémonie officielle en présence de nombreuses personnalités de haut rang. Parmi elles figuraient le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdel Hafidh, et le ministre de l'Environnement, Habib Obeid. Diplomates, ambassadeurs et acteurs du monde économique et culturel ont également assisté à cet événement marquant, témoignant de la profondeur des liens qui unissent les deux nations.

Une coopération multisectorielle pour un développement durable

Dans son discours, l'ambassadeur du Japon en Tunisie, S.E. Osuga Takeshi, a souligné l'importance du renforcement continu de la coopération bilatérale. Il a rappelé que 2025 marquera le 69e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon. Cette longue amitié s'est consolidée au fil des décennies grâce à des échanges soutenus et une collaboration fructueuse dans plusieurs domaines stratégiques.

L'ambassadeur a aussi mis en avant les avancées majeures réalisées dans le cadre du partenariat tuniso-japonais. En effet, le Japon a largement contribué au développement des infrastructures tunisiennes, notamment avec la centrale électrique de Radès et la station de dessalement d'eau de mer à Sfax, qui constitue une avancée majeure pour l'approvisionnement en eau potable de la région. Le pont de Radès-La Goulette est un autre exemple concret de cette collaboration, illustrant le rôle essentiel du Japon dans le développement des grandes infrastructures du pays.

L'engagement du Japon dans la gestion de l'eau et la protection de l'environnement s'est également traduit par des initiatives structurantes, comme les projets de protection contre les inondations du Grand Tunis. La Tunisie bénéficie par ailleurs du programme «Kaizen» qui encourage l'innovation et l'optimisation des processus dans les entreprises tunisiennes...

Dans le cadre de la transition numérique, la signature d'un mémorandum d'entente en octobre 2023 marque une avancée significative. Cet accord vise à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines clés comme la gouvernance électronique, les paiements numériques, l'identité numérique, l'intelligence artificielle, etc.

Les deux projets les plus récents entre la Tunisie et le Japon témoignent aussi du dynamisme de leur coopération. Le premier concerne une étude approfondie sur la mobilité urbaine dans le Grand Tunis, lancée en février 2025 par l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica). Ce projet vise à proposer des solutions concrètes pour améliorer le transport urbain, réduire les embouteillages et optimiser la planification des infrastructures routières et des transports publics. Le second projet, mené en janvier 2025, s'inscrit dans une démarche de soutien aux infrastructures locales. À Sfax, le Japon a remis des équipements spécialisés à la Sonede pour améliorer la détection des fuites d'eau dans le réseau de distribution. À Médenine, un accord de don a été signé avec l'Association générale des insuffisants moteurs (Agim) de Beni Khedache pour financer la construction d'une annexe à leur centre médico-social, offrant des services essentiels aux personnes en situation de handicap.

Ces exemples ne représentent qu'une petite partie des projets réalisés et/ou en cours, car la liste complète des initiatives reste encore longue.

Des perspectives prometteuses pour renforcer les relations bilatérales

Sur un autre plan, l'ambassadeur Osuga Takeshi a insisté sur la nécessité d'intensifier la collaboration et d'approfondir les liens d'amitié entre les deux nations. Il a souligné l'importance de la paix et du dialogue dans un contexte géopolitique incertain, mettant en avant la volonté du Japon de promouvoir une coopération internationale fondée sur la stabilité et le développement mutuel.

L'ambassadeur a également rappelé que deux événements majeurs seront déterminants pour les relations entre la Tunisie et le Japon dans les mois à venir. Tout d'abord, l'Expo Osaka 2025 qui constituera une opportunité exceptionnelle pour la Tunisie de mettre en valeur son potentiel économique, son patrimoine culturel et ses opportunités d'investissement à l'échelle internationale. Parallèlement, la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9) représentera un cadre stratégique pour la Tunisie afin de renforcer ses partenariats économiques et attirer de nouveaux investissements.

Un engagement fort du côté tunisien

Pour sa part, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdel Hafidh, a pris la parole pour exprimer l'engagement de la Tunisie à approfondir sa coopération avec le Japon. Il a mis en avant la tenue de la onzième session de la Commission mixte tuniso-japonaise, prévue cette année au Japon. Cet événement sera une opportunité clé pour établir de nouveaux programmes de coopération et consolider les partenariats économiques entre les deux pays.

Le ministre a aussi salué le rôle essentiel de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), qui accompagne la Tunisie depuis plusieurs décennies dans la mise en place de projets d'envergure. Grâce au soutien de cette institution, 1.842 Tunisiens ont bénéficié de formations spécialisées dans divers domaines, tandis que 759 experts tunisiens ont participé à des programmes de renforcement des compétences.

Le ministre a, également, rappelé que cette année marque le cinquantenaire du partenariat entre la Tunisie et la Jica, une coopération qui a permis de concrétiser plusieurs projets stratégiques ayant un impact économique et social significatif. Selon le ministre, la Tunisie et le Japon illustrent parfaitement la manière dont un partenariat équilibré et fondé sur des intérêts communs peut favoriser un développement durable et mutuellement bénéfique.

Finalement, le ministre Abdel Hafidh a conclu en réaffirmant que la coopération tuniso-japonaise constitue un modèle d'excellence pour le développement. Il a insisté sur la nécessité de renforcer davantage cette relation, qui représente un atout précieux pour la Tunisie sur la scène internationale. À l'aube de nouvelles opportunités, les deux nations sont résolument tournées vers l'avenir, prêtes à explorer de nouvelles pistes de collaboration et à bâtir un partenariat encore plus solide et ambitieux.