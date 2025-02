Congo-Kinshasa: La CENCO condamne la stigmatisation des Swahiliphones à Kinshasa

Dans un communiqué publié samedi 22 février, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) dénoncent et condamnent la « chasse et stigmatisation des Swahiliphones à Kinshasa » et ailleurs. Ils se disent inquiets par le regain de violence basée sur l'expression linguistique.

« La CENCO est d'autant plus indignée de voir certains 'pasteurs' ou 'gourous' exploiter les tribunes de leurs églises et autres cadres de prédication pour tenir des discours qui incitent à la stigmatisation, à la haine et a la violence contre d'autres Congolais et Congolaises en raison de leur origine, de leur langue ou de leur morphologie », indique le communiqué.

Pour les prélats catholiques, cette ségrégation risque d'embraser les conflits intercommunautaires en RDC.

Ils recommandent donc au Gouvernement de prendre ses responsabilités pour assurer la protection de toutes les couches de la population congolaise et garantir la cohésion sociale et le bien-vivre ensemble de toutes les races et ethnies en RD Congo.