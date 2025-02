Afrique Centrale: Est de la RDC - Le Rwanda répond aux attaques de Kinshasa contre ses partenariats sportifs

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement de RDC appelle les partenaires sportifs du Rwanda comme le PSG, Arsenal, la Fédération internationale Automobile (FIA) à mettre un terme à leur collaboration avec Kigali face à l'implication rwandaise dans le conflit. Le gouvernement rwandais réplique face aux accusations.

Le Tour du Rwanda démarre ce dimanche 23 février à Kigali dans un contexte régional sous tension alors que de l'autre côté de la frontière, en République démocratique du Congo, le groupe rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise continue de progresser dans le Sud-Kivu après s'être emparé de Goma et de Bukavu.

Mais selon le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, Kigali rejette la politisation par Kinshasa de ses partenariats sportifs avec différents clubs de football ou organisations, comme l'Union cycliste internationale ou la NBA.

« Les efforts du gouvernement de la RDC à saper ces collaborations déforment la vérité et menacent les bases de la paix régionale, affirme Alain Mukuralinda. Cette façon de faire ne va pas résoudre les problèmes d'insécurité qui se posent dans la région. C'est une façon de fuir ses responsabilités, c'est un manque de volonté politique, au lieu de résoudre les problèmes qui lui sont posés par sa propre population. Aujourd'hui, on ne comprend même pas. »

À ce jour, selon le porte-parole, aucun partenaire sportif du Rwanda n'a remis en cause sa collaboration avec Kigali, même si des discussions ont été engagées suite aux lettres reçues de la part du gouvernement congolais. « Je ne pense pas qu'il y ait de risques, parce que ces partenaires vont nous poser des questions, quitte à venir sur le terrain voir ce qui se passe d'abord au Rwanda, concernant la sécurité, parce que c'est le plus important, pointeAlain Mukuralinda. Et donc je me dis que si ces partenaires prennent la peine de vérifier les demandes des FARDC, ils vont trouver que c'est déséquilibré, que ça ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe réellement à l'est, et donc il n'y a pas de menaces à ce que les partenariats s'arrêtent. »

Sur le plan diplomatique, cette semaine, des ambassadeurs du Rwanda ont été convoqués par les gouvernements britannique et allemand ainsi que l'Union européenne (UE) qui condamnent dans des communiqués les avancées du groupe armé du M23 et demandent le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais.