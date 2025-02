Burkina Faso: Le président tchadien Déby rencontre Ibrahim Traoré à Ouagadougou

En visite au Burkina Faso, le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a rencontré à Ouagadougou son homologue burkinabè le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont passé en revue la coopération entre le Tchad et le Faso. La quête de la souveraineté et la situation sécuritaire ont fait l'objet d'échange dans la journée. Le président tchadien s'est rendu au Mémorial Thomas Sankara, avant d'assister à la cérémonie d'ouverture de la 29e édition du Fespaco.

Après le tête-à-tête entre le capitaine Ibrahim Traoré et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, les deux délégations ont tenu une séance de travail sur des sujets concernant l'avenir du Tchad et du Burkina Faso. Première nécessité et première urgence : la mise en place dans les meilleurs délais d'une commission mixte en vue de renforcer la coopération entre les deux pays sahéliens.

« Les deux chefs d'État se sont réjouis de leurs convergences de vues sur les grandes questions qui touchent l'avenir de leur pays, notamment la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néo-colonialisme, le développement de véritable capacité endogènes dans des domaines stratégiques et le défi sécuritaire », a déclaré Pingwendé Gilbert Ouédraogo est le ministre burkinabè de la communication.

Gerbe de fleurs sur le mémorial de Thomas Sankara

Suite à cette rencontre, le chef de l'État tchadien s'est rendu au Mémorial du capitaine Thomas Sankara où il a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié au père de la révolution burkinabè, « symbole d'émancipation et de liberté vivace dans toute l'Afrique » a déclaré le président Mahamat Idriss Déby Itno : « Le Burkina Faso et le Tchad, c'est une longue histoire et un destin partagé. Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara. »

Le président Traoré et son homologue Mahamat Idriss Déby se sont ensuite dirigés vers le Fespaco où ils ont tous les deux sonné le clap d'ouverture de la 29e édition du festival, avec le Tchad comme invité d'honneur.

