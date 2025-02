Afrique: Le continent et le Maroc à l'honneur du 61e Salon international de l'agriculture à Paris

Le président français Emmanuel Macron a inauguré ce 22 février le Salon de l'agriculture aux côtés du Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, pays invité d'honneur pour cette édition. Cela répond au réchauffement diplomatique entre les deux pays depuis 2024.

C'est une première et le Maroc a voulu faire les choses en grand avec une importante délégation emmenée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Il était accompagné ce matin par plusieurs personnalités ; le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts ; de l'ambassadeur du Maroc à Paris, de nombreux investisseurs et opérateurs du secteur agricole.

On pouvait observer un important dispositif de sécurité autour de ces personnalités qui ont arpenté les allées du salon pour une visite des lieux, surtout l'important stand du Maroc. L'important stand réservé au Maroc dans sa couleur ocre et son design style palais du désert attire du monde avec ses sonorités traditionnelles.

Des coopératives et des associations y proposent des produits du terroir du pays maghrébin parmi lesquels les dattes, l'huile d'olive, l'argan et le safran, ainsi que d'autres gourmandises présentées par cette exposante marocaine : « Je propose de la confiture de figue, de figue de Barbarie, de grenade, le vinaigre de figue de Barbarie et de grenade. Bien sûr, c'est une fierté d'être là, surtout que le Maroc, cette année, est l'invité d'honneur du Salon et la première fois donc c'est un grand honneur pour nous. »

La Côte d'Ivoire attire avec son chocolat pour faire découvrir ses autres spécialités

D'autres pays africains sont aussi présents avec leurs savoir-faire. La Côte d'Ivoire, qui ne manque quasiment jamais ce rendez-vous autour de l'agriculture, a bien garni son stand avec des couleurs et son incontournable café-cacao, mettant en avant sa fontaine en chocolat, animation phare qui attire les nombreux curieux et gourmands. « On vient voir le chocolat et on a découvert aussi la mangue qui est très bonne », explique un visiteur. « C'est très bon et ça permet aussi de découvrir les épices de la Côte d'Ivoire », raconte une autre.

Ce jeune ivoirien vivant en France ne cache pas son enthousiasme : « J'apprécie ma culture, donc je profite de l'occasion, je prends des images pour me le rappeler en souvenir. J'ai photographié la fontaine de chocolat pour montrer vraiment que la Côte d'Ivoire était présente et vous voyez l'ambiance que la Côte d'Ivoire met par rapport aux autres pays. »

Même si la Côte d'Ivoire est connue pour son café et son cacao, elle entend faire connaître d'autres produits récemment labellisés. « La Côte d'Ivoire a trois produits aujourd'hui qui sont reconnus au niveau international. L'atiéké de Côte d'Ivoire vient d'être labellisé par l'Unesco. On a également le pain baoulé et le café des montagnes de Man. Donc l'occasion est donné de pouvoir déguster les produits ivoiriens. » Drissa Koné est le conseiller économique de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris.

La délégation ivoirienne profitera de sa participation au salon de l'agriculture pour inciter la diaspora à investir dans des filières comme le coton et l'anacarde.

Le Soudan, présent malgré la guerre

De son côté, le Soudan propose aussi ses produits locaux : épices, tamarin, baobab, gomme arabique... Si la plupart du temps le pays fait l'actualité à cause de la guerre, ici les visiteurs veulent voir un autre visage de ce pays du nord-est de l'Afrique en dégustant ses produits. « Malheureusement, je ne connais le Soudan que par les informations internationales et non pas parce qu'ils peuvent produire. Pour le coup, c'est très bon le tamarin. Ici, on a des bons produits », déclare une personne déambulant dans le Salon.

Les représentants soudanais avaient déjà essayé en 2024 d'être présents au salon de l'agriculture, mais ils avaient renoncé en raison de la situation politique du pays. Cette fois, ils ont tenu à venir exposer les saveurs et productions du Soudan. « Cette année, on a essayé malgré toutes les difficultés, affirme Khatila Alfadel est l'un des gérants du stand. Et c'est vraiment important qu'on soit ici aujourd'hui parmi tous les pays qui participent à ce grand événement. C'est pour montrer que l'on existe malgré tout et que l'on ne doit pas abandonner ».

Le Cameroun est aussi présent pour proposer son cacao, son poivre. On peut aussi compter parmi les pays africains le Rwanda, l'Algérie, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Pendant toute la durée du salon, ces délégations africaines prendront part à des rencontres professionnelles, l'occasion pour elles de nouer de nouveaux partenariats.