Tunisie: Le ministère de l'Éducation lance un plan de modernisation des infrastructures

Le ministère de l'Éducation a lancé un plan ambitieux de développement des infrastructures visant à améliorer les écoles et les instituts à travers tout le pays. Ce plan implique la participation des banques et de la société civile, comme l'a annoncé le ministre de l'Éducation, Nourredine Nouri.

Le ministre a précisé que ce plan repose sur la réalisation de projets destinés à moderniser les écoles primaires, les collèges et les lycées, dans le but de redonner de l'éclat à l'enseignement public, en faisant ainsi le cadre idéal pour l'éducation et la formation des élèves.

Lors de son intervention devant les membres de la Commission de l'Éducation, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique à l'Assemblée des Représentants du Peuple, hier samedi dernier, il a souligné que la reconstruction de l'école publique fait partie des priorités absolues du ministère. Il a également ajouté que le ministère a défini des critères visant à garantir un enseignement moderne et innovant, renforçant ainsi l'attractivité des établissements scolaires et leur redonnant leur rôle essentiel dans la formation et l'éducation des élèves.

Le ministre a annoncé que le ministère met en place un système numérique pour organiser et classer les projets et les réformes liées aux infrastructures des écoles et des instituts. Il a précisé que l'amélioration des bâtiments, comprenant l'équipement de nouvelles salles de classe, la modernisation des bureaux administratifs et l'amélioration des espaces éducatifs, sera accompagnée de la généralisation des laboratoires mobiles dans les collèges et lycées.

Il a également souligné que les établissements scolaires bénéficieront de nouveaux équipements, tels que des laboratoires mobiles, dans le cadre d'une initiative visant à garantir l'égalité des chances dans le parcours éducatif des élèves. Le ministère poursuit par ailleurs son effort de généralisation des écoles de la deuxième chance, en fournissant des espaces dédiés à la formation professionnelle pour les jeunes qui reprennent leurs études après une période d'interruption ou pour ceux souhaitant intégrer ces écoles.

Le ministre a précisé qu'une commission d'experts se réunit chaque semaine au ministère pour lever les obstacles à la réalisation des projets d'infrastructures. Il a ajouté que des fonds considérables ont été alloués à l'achat d'équipements et à la finalisation des appels d'offres.

Selon les données du ministère, les crédits alloués à l'achat d'équipements pour le primaire ont augmenté de 51 %, et ceux pour le secondaire ont progressé de 97 %.

Le ministère prévoit la réalisation de plusieurs projets, dont la création d'environ 30 établissements, répartis entre 15 écoles primaires, 7 collèges, 6 lycées et deux internats.

Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la violence scolaire, le ministère suit de près chaque situation, en collaboration avec des unités d'écoute et d'accompagnement. Selon le ministre, la lutte contre la violence à l'école doit être une responsabilité partagée, impliquant toutes les parties prenantes.

Il a annoncé que le ministère organisera bientôt une conférence nationale pour étudier en profondeur les causes des comportements à risque, avec la participation d'experts, de décideurs et de députés.

Par ailleurs, le ministre a salué la publication de l'Ordonnance n° 21 de 2025, datée du 8 janvier 2025, concernant l'intégration des enseignants vacataires dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, qualifiant cette décision de « moment historique » pour le président de la République.

Répondant aux questions des députés concernant la relation entre le ministère de l'Éducation et le Conseil Supérieur de l'Éducation, le ministre a assuré que le ministère était pleinement prêt à fournir au Conseil toutes les informations nécessaires sur les projets et programmes en cours. Enfin, il a précisé que des efforts continus sont déployés pour la mise en place des structures administratives et financières du Conseil Supérieur de l'Éducation, un organe constitutionnel majeur.