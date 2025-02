Gabon: Signature d'un avenant entre l'État gabonais et Gabon Power Company pour pallier la crise énergétique.

Ce 20 février 2025 a marqué la signature d'un accord entre l'État gabonais et le groupe Gabon Power Company . Alors que le pays connaît des problèmes d'énergie à répétition, les hautes autorités, avec à leur tête le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, se sont donnés pour mission de remédier à cette situation dans les plus brefs délais.

Dans ce cadre, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, Raymond Ndong Sima , a reçu ce matin les ministres sectoriels ainsi que le directeur du groupe Gabon Power Company . Cette rencontre marque le lancement imminent des travaux sur deux infrastructures essentielles : la centrale hydroélectrique de Ngoumendjime et la centrale à gaz d'Owendo .

Ce projet structurant constitue un signe fort de l'engagement des autorités à répondre aux attentes des populations en matière d'accès à une énergie stable et durable. L'augmentation de la capacité énergétique du pays permettra non seulement de réduire les délestages, mais aussi d'accompagner le développement économique et industriel du Gabon.

Avec cette initiative, le Gouvernement ambitionne d'accélérer la transition énergétique du pays en exploitant de manière plus efficace ses ressources hydroélectriques et gazières. Les travaux, qui débuteront dans les prochains jours, seront suivis de près afin de garantir leur bonne exécution et leur achèvement dans les délais impartis.

Prima