Algérie: Des milliers de nouveaux stagiaires rejoignent leurs établissements de formation dans l'Ouest du pays

Oran — Des milliers de nouveaux stagiaires ont rejoint, dimanche dans l'Ouest du pays, les établissements de formation professionnelle, au titre de la session de février 2025, qui a vu l'introduction de nouvelles spécialités adaptées au marché du travail et à la dynamique économique de chaque wilaya.

A Oran, le coup d'envoi de cette session a été donné depuis l'Institut national spécialisé en formation professionnelle (INSFP) Oran-Est "Chahid Khedari Hassani", sous la supervision du wali, Samir Chibani.

Selon le directeur de la Formation professionnelle de la wilaya, Nourredine Aimar, pas moins de 8.300 stagiaires ont rejoint les établissements du secteur, avec l'ouverture de trois nouvelles spécialités en apprentissage, à savoir l'aquaculture, la réparation des filets de pêche (ramendage) et l'aquaculture en bassins.

Ces accords visent à accueillir des stagiaires, recycler les travailleurs au sein des établissements de formation et accompagner les porteurs de projets du secteur.

Dans la wilaya de Tlemcen, plus de 9.240 nouveaux stagiaires, répartis sur 197 spécialités, ont rejoint les établissements de formation professionnelle. Pour cette session, six nouvelles formations ont été ouvertes, à savoir exploitation des stations de dessalement d'eau de mer, moulage et ferraillage, réalisation du béton, mise en oeuvre du ferraillage en construction, technicien en chimie et pizzaiollo, selon la direction du secteur.

Ces conventions impliquent des entreprises telles que Adouane pour les produits chimiques, Berrahal pour le raffinage du sucre, l'Etablissement public de gestion des centres d'enfouissement technique (EPIC-CET), l'Inspection des sections des douanes et l'Association nationale de l'Union de la jeunesse algérienne.

Dans cette wilaya, 4.025 nouvelles places pédagogiques ont été ouvertes dans diverses spécialités et modes de formation. En outre, trois nouvelles formations ont été introduites dans les domaines de l'aquaculture intégrée à l'agriculture, la fabrication de fromages et le tourisme et agences de voyages.

Dans la wilaya de Mascara, les établissements de formation ont accueilli 5.600 nouveaux stagiaires, selon le directeur de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Abdelkader Thabti. Cette session a été marquée par l'introduction de cinq nouvelles formations en hôtellerie option hébergement, confection industrielle, techniques d'utilisation des équipements audiovisuels, voiries et réseaux divers et nouvelles techniques d'irrigation agricole.

Dans la wilaya d'Aïn Temouchent, 4.553 nouveaux stagiaires ont intégré les établissements de formation pour cette session de février, avec l'introduction de trois nouvelles spécialités : la cuniculture (élevage de lapins), le recyclage des déchets et la maintenance des piscines.

A Tissemsilt, environ 1.800 nouveaux stagiaires ont rejoint les établissements de formation professionnelle, lors du lancement de cette nouvelle session qui s'est déroulé sous la supervision du wali, Bouzaid Fethi, à l'Institut spécialisé de formation professionnelle "Chahid Tadjeddine Hamid Abdelwahab", où une convention de partenariat a été signée avec la direction des Equipements publics pour la formation pratique des stagiaires.

A Relizane, environ 10.700 stagiaires, dont plus de 2.200 nouveaux inscrits, ont rejoint leurs établissements de formation pour cette session de février. Le coup d'envoi a été donné par le Secrétaire général de la wilaya, Dagha Laâribi, à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle "Amer Amara Djillali" de la localité de Bendaoud. Cette session a été marquée par l'introduction d'une nouvelle spécialité, à savoir technicien supérieur en hôtellerie.

La session a enregistré l'inscription de 2.245 nouveaux stagiaires dans divers modes de formation, répartis entre 15 établissements. De plus, trois nouvelles spécialités ont été introduites : technicien en chimie, opérateur en projection audiovisuelle et préparation de pâtisseries au chocolat et biscuits.

Deux conventions de coopération ont également été signées entre la direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels, la direction de l'Environnement et la Conservation des forêts de la wilaya de Nâama pour renforcer l'accompagnement des postulants de formation dans les métiers liés à ces secteurs.

Dans la wilaya de Tiaret, 4.262 stagiaires, dont 3.791 nouveaux inscrits, ont rejoint leurs établissements, répartis sur 29 centres de formation et 184 spécialités, dont plusieurs nouvelles telles que : agent de prévention et de sécurité, aquaculture en bassins, production d'aliments pour animaux et assistant en médias et communication.

Le coup d'envoi de cette rentrée, supervisé par le wali de Saïda, Amoumen Mermouri, depuis le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage "Guerina Badra" au chef-lieu de la wilaya, a vu l'inscription de 1.900 nouveaux stagiaires.

A Sidi Bel Abbes, le wali a supervisé le lancement de la session de février 2025 depuis l'Institut national spécialisé de formation professionnelle "Chouti Djillali " dans le chef-lieu de la wilaya. Cette session a enregistré l'inscription de 3.147 nouveaux stagiaires et l'ouverture d'une nouvelle spécialité en fabrication de selles pour chevaux, introduite au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage "Zagoug Mehadji", dans la commune de Belarbi.