Algérie: La Cnep-Banque lance un plan d'épargne 'PRO-INVEST' pour accompagner les professionnels

Alger — La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) a annoncé, dimanche dans un communiqué, le lancement d'un plan d'épargne "PRO-INVEST", destiné aux professionnels, leur permettent de financer leurs projets d'investissement tout en bénéficiant d'une épargne rémunérée.

"Accessible à tous les professionnels, qu'ils soient déjà en activité ou en phase de lancement", ce dispositif propose "une solution en deux étapes combinant épargne progressive et financement avantageux".

"La première phase, d'une durée de 60 mois renouvelable, permet aux souscripteurs de constituer une épargne rémunérée grâce à des versements réguliers ou ponctuels, à partir de 10 000 DA par mois. Cette épargne est exonérée de frais de gestion et offre une grande flexibilité dans les modalités de dépôt des fonds", précise-t-on de même source, A l'issue de cette période, les souscripteurs "peuvent accéder à un financement privilégié pour réaliser leurs projets professionnels".

Ce financement couvre divers investissements nécessaires, tels que l'acquisition d'équipements, l'achat ou l'aménagement de locaux, ainsi que le renforcement du fonds de roulement. Le montant des prêts varie en fonction du secteur d'activité, pouvant atteindre 50 millions DA pour les professionnels de santé et 15 millions DA pour les autres secteurs.

"PRO-INVEST" offre des conditions de financement attractives avec un taux d'intérêt réduit de 0,25 % par rapport aux conditions standards, l'exonération des frais de gestion et une durée de remboursement flexible, allant de 3 à 10 ans. De plus, des facilités supplémentaires sont proposées, telles que la possibilité de différer le remboursement et d'allonger la période d'utilisation du crédit", selon la banque.

Pour souscrire a "PRO-INVEST", il suffit de se rendre dans une agence CNEP-Banque avec les documents requis, notamment une preuve d'autorisation d'exercice professionnel et des justificatifs financiers.

A travers cette "nouvelle opportunité", La CNEP-Banque "enrichit son offre dédiée aux entrepreneurs et réaffirme son engagement auprès des entrepreneurs en leur offrant une solution performante et adaptée à leurs besoins, pour soutenir le développement et la pérennité de leur activité", ajoute la CNEP.