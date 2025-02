Algérie: Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels supervise depuis Blida la rentrée de la formation pour la session février

Blida — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, M. Yacine El-Mahdi Oualid, a supervisé, dimanche, à partir de Blida, la nouvelle rentrée de la formation professionnelle pour la session février 2025, assurant une offre globale de plus 300.000 nouvelles places pédagogiques, tous modes et dispositifs de formation confondus.

Le ministre a donné le coup d'envoi de cette nouvelle session professionnelle à partir de l'Institut national spécialisé (INSFP) en agroalimentaire "Aboubakr Belkaid" de Sidi Abdelkader, au centre-ville de Blida, où un exposé détaillé sur le secteur lui a été présenté.

A l'occasion, M.El-Mahdi Oualid a supervisé un cours modèle sur l'entrepreneuriat, suivi par visioconférence par les stagiaires de tous les centres de formation professionnelle du pays.

Selon le directeur de l'orientation, des examens et des homologations au ministère, Rachid El Hadj Messaoud, cette session de février considérée comme une session de rattrapage pour ceux qui ont raté la session de septembre dernier, assure une offre globale de "312.225 nouvelles places pédagogiques dans différents modes et dispositifs de formation, dont 65.961 places dans le mode de formation par apprentissage, 45.153 en présentiel et 980 à distance".

A cela s'ajoutent "de nouvelles places pédagogiques pour les cours du soir, la formation des femmes au foyer, la formation en milieu rural et dans le cadre du dispositif d'alphabétisation, outre des nouvelles places pédagogiques pour les bénéficiaires de l'allocation chômage et les personnes aux besoins spécifiques".

A noter que le secteur compte plus de 1.200 établissements de formation répartis sur différentes wilayas du pays, dont des instituts nationaux spécialisés et des centres de formation professionnelle.