Algérie: Formation - Session février 2025 dans l'est du pays - De nouvelles spécialités adaptées au marché du travail

Constantine — La rentrée de la formation professionnelle (session de février 2025) a été marquée, dimanche, dans les wilayas de l'est du pays, par l'ouverture de nouvelles spécialités adaptées aux besoins du marché du travail et répondant aux spécificités de chaque région.

La wilaya de Constantine a été choisie pour accueillir un centre d'excellence régional dans la filière des produits pharmaceutiques et ce, au regard du développement qui y est constaté en matière d'industries en lien avec la pharmacie et les médicaments.

Les établissements de formation professionnelle ont accueilli, 7.300 nouveaux stagiaires qui s'ajoutent aux 17.000 apprenants qui poursuivent leur parcours de formation.

A Batna, les autorités locales, qui ont supervisé la rentrée de ce secteur au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) Chahid Bensaâdi Benbelkacem, ont écouté un exposé sur les capacités matérielles et humaines mobilisées pour le succès de cette rentrée de février.

Au total, 7.032 stagiaires et apprentis (dont 3.200 nouveaux) répartis sur 18 spécialités ont rejoint les structures du secteur dans cette wilaya qui compte actuellement 45 établissements de formation, dont 29 de statut public, offrant une capacité de plus de 11.500 places pédagogiques.

A Guelma, les autorités de la wilaya se sont rendues au CFPA de Bouchelkha, dans la commune de Boumahra-Ahmed où elles ont supervisé le lancement de la session de février qui a vu l'ouverture de 3.450 postes de formation répartis sur 17 filières et 70 spécialités à travers 17 établissements de formation, dont deux instituts nationaux spécialisés. Cinq (5) nouvelles spécialités en rapport avec les besoins du marché local du travail y ont été ouvertes, a-t-on affirmé.

Dans la wilaya d'Annaba, où la rentrée officielle a eu pour théâtre le CFPA de Berrahal, ce sont plus de 6.500 stagiaires répartis sur 167 spécialités dont quelques-unes, visant 1.100 stagiaires, sont nouvelles à l'image du bâtiment et des travaux publics, l'électronique industrielle et le management (cette dernière formation étant dispensée en langue anglaise dans les instituts nationaux d'Annaba et d'El Hadjar).

Cette session a également été caractérisée par l'inscription de 1.860 stagiaires bénéficiaires de l'allocation chômage et souhaitant bénéficier d'une formation dans l'une de nombreuses disciplines dispensées.

Dans la wilaya de Khenchela, la session de février, qui a vu l'inscription de 5.951 nouveaux stagiaires à travers 25 établissements de formation, a été marquée par la signature d'une convention de coopération entre la Coopérative des Aurès pour la production de pommes et l'Institut national spécialisé de formation professionnelle Charfi-Lemerihi.

Abderrezak Kadri, directeur local du secteur, a précisé que 5 nouvelles spécialités ont été ouvertes : banques, structures de bâtiments en bois, peinture époxy, soudure et réparation des outillages d'ateliers.

Dans la wilaya de Tébessa, 4.743 stagiaires ont rejoint les 24 établissements de formation, selon le directeur local du secteur, Lazhar Boudraa, qui intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de cette session dans un CFPA du chef-lieu de wilaya.

Il a fait part de la création de nouvelles spécialités en lien avec les spécificités agricoles, mais également minières de la région, en particulier avec le projet de phosphate intégré de Bled El Hedba.

La wilaya d'Ouled Djellal était également au rendez-vous, dimanche, avec la rentrée de la formation professionnelle qui a donné lieu à une cérémonie organisée au CFPA Taleb-Abderrahmane du chef-lieu de wilaya.

Il a été expliqué, au cours de la cérémonie, que les établissements du secteur ont accueilli 1.290 stagiaires avec l'ouverture de deux nouvelles spécialités, à savoir "CAP en produits de tannerie" (cuir) et "technicien supérieur en cultures stratégiques".

A M'sila, la direction du secteur a signé, en marge de la rentrée, deux conventions de partenariat avec deux entreprises industrielles qui accueilleront des apprentis dans les filières du lait et dérivés et du BTPH (bâtiment-travaux publics-hydraulique), selon le directeur local du secteur, Sadek Saadna.

Dans la wilaya de Skikda, où 7.240 nouveaux postes de formation ont été ouverts, de nouvelles spécialités ont également vu le jour dans les établissements d'El Hadaïk et de Hammadi-Krouma, en l'occurrence "technicien supérieur dans l'étude et l'économie de la construction" et "installation et revêtement de façades".

Une convention de partenariat a également été signée entre la direction du secteur et l'Union nationale des ingénieurs agronomes afin que les apprenants puissent bénéficier de l'expertise de spécialistes et d'experts du domaine agricole.

Dans la wilaya de Mila, 3.248 nouveaux stagiaires ont rejoint les différentes structures de formation, représentant 58,58 % des postes prévus pour le nouveau cycle, estimés à 5.545 postes.

Selon la directrice de wilaya du secteur, Samira Benelmadjat, les nouveaux stagiaires sont répartis sur 1.984 postes de formation diplômante et 1.264 postes de formation qualifiante, tandis que le nombre de spécialités de formation disponibles dans la session actuelle dans les différentes filières a atteint 87, dont 5 nouvelles.

A cette occasion, 4 conventions de partenariat ont également été signées entre le secteur de la formation et des opérateurs économiques locaux visant à former une main d'oeuvre qualifiée et à accueillir des apprentis avec possibilité d'insertion future.

A Oum El Bouaghi, se sont 3.535 postes pédagogiques qui ont été ouverts, en plus de la signature de conventions entre la direction du secteur et l'Inspection des services des douanes de la wilaya, au profit des employés de ce corps, qui pourront bénéficier de formations dans les domaines de l'audiovisuel, du secrétariat, de la documentation, des archives, de la gestion, de la maintenance des équipements et de la rédaction administrative.

A Souk Ahras, 2.526 nouveaux stagiaires ont rejoint les 16 CFPA, 3 instituts et deux annexes, tandis que cette nouvelle session s'est caractérisée par l'intégration de 3 nouvelles spécialités.

Le directeur du secteur, Sebti Hassida, a expliqué que le programme de formation de cette session comprend 3.478 postes pédagogiques, dont 505 dédiés au BTPH, 385 à l'agriculture et 40 places au profit des détenus des établissements pénitentiaires de Sedrata et de Souk Ahras.