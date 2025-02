Algérie: Behdja Lammali prend part en Afrique du sud à la réunion conjointe du bureau du PAP

Alger — La présidente de la Commission des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, de la science et de la technologie au Parlement panafricain (PAP), Behdja Lammali, a pris part, samedi à Midrand (Afrique du Sud), à la réunion du bureau élargi du PAP, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors de cette réunion, "l'Algérie a reçu les félicitations des participants, à leur tête le président du PAP, à l'occasion de son élection au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine (UA), ce qui reflète la position privilégiée du pays sur la scène continentale", précise le communiqué.

S'exprimant à cette occasion, Mme Lammali a estimé que "l'élection de l'ambassadrice Selma Malika Haddadi au poste de vice-présidente de la Commission de l'UA, constitue un apport qualitatif à même de conforter le rôle de l'Algérie au sein des organes de l'UA et de contribuer à la promotion des mécanismes de l'action africaine commune", ajoute la même source.

Mme Lammali a, en outre, insisté sur "le ferme engagement de l'Algérie à renforcer sa profondeur africaine", affirmant que l'Algérie "s'est toujours attachée à établir des ponts de coopération et de complémentarité avec les pays du continent".

A ce propos, elle a rappelé "l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'octroyer une contribution volontaire d'un (1) million de dollars au Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), en soutien aux efforts visant à consolider la bonne gouvernance en Afrique".

Au terme de la réunion, indique le communiqué, Mme Lammali a salué "les efforts du PAP en vue de réaliser le décollage économique et financier du continent et de conforter sa position sur la scène internationale", soulignant l'importance de développer des stratégies efficaces et judicieuses, reflétant les richesses et les grandes capacités de l'Afrique, afin de contribuer à la réalisation des aspirations des peuples africains et de concrétiser leurs ambitions pour un avenir plus prospère".

Dans le cadre des débats, "Mme Lammali a protesté contre l'absence de documents en langue arabe, bien qu'elle soit une langue officielle au PAP", réclamant le "respect du multilinguisme". La position de Mme Lammali a bénéficié d'un "large soutien", tandis que "le président du PAP a présenté ses excuses, promettant de résoudre incessamment ce problème", selon la même source.

La présence de Mme Lammali à cette réunion s'inscrit dans le cadre de sa participation avec une délégation parlementaire représentant l'APN, aux travaux des assises des commissions permanentes et des réunions préparatoires du PAP, tenus à Midrand du 18 au 28 février 2025, conclut le communiqué.