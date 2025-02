Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha préside la cérémonie d'installation du Commandant des Forces aériennes

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a présidé, au nom du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation officielle du Général-major Zoubir Ghouila, dans les fonctions de Commandant des Forces aériennes, en remplacement du Général-major Mohamed Laraba, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au nom de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a présidé, ce dimanche 23 février 2025, la cérémonie d'installation du Général-major Zoubir Ghouila, dans les fonctions de Commandant des Forces aériennes, en remplacement du Général-major Mohamed Laraba", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée "a observé, à l'entrée du siège du Commandement des Forces aériennes, un moment de recueillement à la mémoire du chahid Amirouche Aït-Hamouda, Commandant de la Wilaya III historique, dont le siège du Commandement est baptisé de son nom", souligne le communiqué.

Le Général d'Armée a, ensuite, "déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du chahid et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada".

Le Général d'Armée a procédé, par la suite à "l'inspection des Carrés des cadres et personnels du Commandement des Forces aériennes, alignés au niveau de la place d'arme, avant d'annoncer l'installation officielle du Général-major Zoubir Ghouila, dans les fonctions de Commandant des Forces aériennes, en remplacement du Général-major Mohamed Laraba".

"Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions, dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires en vigueur et des lois de la République, en faisant montre de fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution", a-t-il indiqué.

Le Général d'Armée a présidé, ensuite, la cérémonie de passation du drapeau national et signé le procès-verbal de passation de pouvoir.

Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels du Commandement des Forces aériennes, il a prononcé une allocution d'orientation, qui a été diffusée par visioconférence à toutes les Unités des Forces aériennes, dans laquelle "il a fait mention des exploits de la diplomatie algérienne qui ont été réalisés à la faveur des orientations judicieuses de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, au double plan régional et international".

"Dans cette même optique, la diplomatie militaire a enregistré une forte dynamique, traduite par l'accueil de nombreuses délégations militaires étrangères de haut niveau, et des visites effectuées dans plusieurs pays, dans le cadre des efforts de raffermissement des relations de coopération bilatérale et multilatérale avec les armées amies, de nature à renforcer notre appareil de défense et lui permettre de relever les défis sécuritaires qui s'imposent à notre pays, à l'aune des changements géopolitiques que connaît notre sous-région", a ajouté le Général d'Armée Chanegriha.

Au terme de cette rencontre, le Général d'Armée Chanegriha "a souhaité à l'ensemble des personnels du Commandement des Forces aériennes plein de réussite dans l'accomplissement de leurs nobles missions nationales, au service de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie, et ce, avant de suivre les interventions et écouter les préoccupations des cadres", conclut le communiqué.