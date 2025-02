Cote d'Ivoire: Projet de production de semences et de plants forestiers améliorés - Laurent Tchagba rassure le groupe ASPAC-Technics

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a rassuré, le mercredi 19 février 2025, le Président-directeur général (PDG) de l'entreprise belge ASPAC-Technics, Jacques Massart, de l'engagement des autorités ivoiriennes pour le Projet de production de semences et de plants forestiers améliorés (Pro2SEPFAM). La rencontre s'est tenue à Kampala, en marge du 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, organisé du 16 au 20 février 2025.

Les échanges ont porté sur l'avancement du projet et ses prochaines étapes. Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'assurer la réalisation du projet, actuellement en attente de validation par l'exécutif. Ce projet prévoit la création de pépinières de proximité et de centres de bouturage pour renforcer la production de semences et de plants forestiers destinés au reboisement. L'objectif est de restaurer 20 % du couvert forestier du pays d'ici 2030.

Pour finaliser l'instruction du projet et valider ses composantes techniques, un atelier technique s'est tenu le 30 août 2024. Cette rencontre a permis d'examiner les options de production proposées par le Pro2SEPFAM.

Le projet, d'un coût de 40 millions d'euros, vise à renforcer les capacités nationales en matière de production de semences et de plants de qualité. Il s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts (SPREF), adoptée en 2018. Cette stratégie, couplée à la Stratégie de valorisation des produits forestiers (SVPF), vise à doubler la superficie forestière de la Côte d'Ivoire, la portant de trois à six millions d'hectares d'ici 2030.

La collaboration entre le ministère des Eaux et Forêts et ASPAC-Technics marque une étape clé pour le reboisement et la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire.