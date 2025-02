Les épisodes pluvieux reprennent dans les parties Centre-Ouest et Sud-Ouest depuis la progression de la circulation dépressionnaire dans le Canal de Mozambique qui fait l'objet d'une surveillance depuis plusieurs jours.

Sur les deux zones suspectes observées de part et d'autre de la Grande île depuis quelques jours, celle située dans le canal du Mozambique, semble présenter un risque de cyclogenèse qui se précisera dans les jours qui viennent. Il s'agit maintenant d'une circulation dépressionnaire qui commence déjà à avoir des impacts pluviométriques sur la partie Sud-Ouest à partir de la région Melaky, descendant vers le Sud.

En effet, les épisodes pluvieux sont à nouveau au rendez-vous depuis hier sur les zones Ouest et Sud-Ouest de Madagascar. Ainsi, après avoir vécu plusieurs semaines de fortes pluies en janvier, suite au passage des cyclones Dikeledi et Elvis, l'Ouest et le Sud-Ouest vivent à nouveau au rythme des pluies abondantes. L'évolution du système qui montre des signes avant-coureurs d'intensification, reste suivie de près par les météorologues. Un atterrissage dans cette zone Sud-Ouest n'est pas à exclure.

Vigilances rouges

Pour le moment, ce sont les impacts pluviométriques qui font l'objet d'une extrême vigilance. C'est à ce titre qu'une vigilance rouge « fortes pluies » est en vigueur depuis hier 23 février, jusqu'au 26 février 2025, pour les régions Melaky, Menabe et Atsimo-Andrefana, ainsi que les districts de Morombe et de Tolagnaro. Les volumes de précipitations attendues dans ces zones sont de 50 mm à 100 mm en 24 heures. Des avis de vigilance rouge « vents forts » et « fortes houles » sont également en vigueur les 24 et 25 février, entre Besalampy et Toliara où la force du vent est estimée à 45 km/h, pouvant aller jusqu'à 60 km/h.