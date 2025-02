Tunisie: La CNSS et la CNRPS relancent l'octroi de prêts

Le programme d'octroi de prêts par les caisses sociales est actuellement en cours d'évaluation et de révision globale. L'objectif est de préserver le rôle social de ces caisses, qui ne peuvent toutefois pas se substituer aux banques ou aux institutions financières pour l'octroi de prêts. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar.

Lors d'une séance d'audition vendredi dernier devant la Commission de la santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées au Parlement, le ministre a précisé que cette évaluation ne prendra que quelques mois et que les caisses sociales reprendront l'octroi de ces prêts de manière plus efficace et plus précise, dans le but de renforcer les composantes du rôle social de l'État, selon un communiqué publié ce samedi par l'Assemblée des représentants du peuple.

Lahmara également annoncé que le ministère est en train de réviser la liste des maladies chroniques prises en charge par les caisses sociales. Il travaille avec les différentes structures associées pour réduire les disparités observées entre les pensions allouées par les caisses sociales (Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et Caisse nationale de sécurité sociale).

Concernant la révision du Code du travail, le ministre a souligné que le ministère a fait d'importants progrès dans la préparation du projet de révision du Code du travail. "Cette révision inclura de nouveaux principes en faveur du travail décent, ainsi qu'une augmentation des sanctions liées aux violations des conditions de santé et de sécurité au travail", a-t-il souligné, tout en ajoutant que le Code sera donc mieux adapté aux évolutions technologiques et inclura des mesures pour réguler le télétravail, tout en assurant des mécanismes de travail plus flexibles et un meilleur équilibre entre les intérêts des salariés et ceux des entreprises.

Le ministre a également mentionné que, parallèlement à la révision du Code du travail, un système de collecte automatique des amendes liées aux violations des conditions de santé et de sécurité au travail sera mis en place.

Quant à la stratégie du ministère pour les mois à venir, il a indiqué qu'elle se concentrera sur la réalisation de conditions de travail décentes, le renforcement de la couverture sociale et sanitaire, ainsi que sur l'amélioration des conditions des populations vulnérables, des personnes handicapées et des groupes à faible revenu. Il a aussi précisé que des efforts seraient faits pour diversifier les sources de financement des caisses sociales, afin d'assurer la pérennité de leurs services.

Finalement et non moins important, le ministre a annoncé que le ministère mettra en place une stratégie de communication permettant de dialoguer avec tous les acteurs du secteur social et de prendre les mesures nécessaires pour intervenir de manière efficace et soutenir ses bénéficiaires.

En réponse aux questions des députés concernant l'élimination des formes de travail précaires, notamment la sous-traitance, Issam Lahmar a expliqué que le ministère collabore avec tous les ministères et la Présidence du gouvernement pour élaborer un projet de loi visant à abolir la sous-traitance.