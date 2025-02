Tunisie: L'AFH vise 15 000 hectares aménagés d'ici 2030 pour répondre à la demande en terrains

Le président-directeur général de l'Agence foncière d'habitation (AFH), Rajeb Aroud, a annoncé que le rythme des interventions de l'agence permettra d'atteindre l'objectif de 15 000 hectares aménagés d'ici 2030.

Dans un entretien accordé à l'agence TAP, il a précisé que la réalisation de cet objectif dépend de la disponibilité des terrains. Selon lui, l'agence pourrait satisfaire 60 % des besoins des citoyens si le patrimoine foncier nécessaire était disponible.

Il a également souligné que l'AFH fait face à plusieurs défis, notamment la rareté des terrains dans certaines régions et la hausse des prix, qui demeurent inaccessibles pour une grande partie de la population. Afin d'atteindre son objectif de 15 000 hectares, l'agence a identifié ses besoins en terrains dans les zones où la demande est la plus forte : Tunis et ses environs (6000 hectares), le nord-est (3500 hectares), le nord-ouest (1600 hectares), le centre-est (4000 hectares), le centre-ouest (1000 hectares), le sud-est (800 hectares) et le sud-ouest (5600 hectares).

Il est à rappeler que depuis sa création le 14 avril 1973, l'AFH a réussi à aménager 8000 hectares et à fournir plus de 77 000 parcelles individuelles, ainsi que des parcelles collectives et polyvalentes, en plus de celles destinées aux espaces de loisirs et aux zones vertes.