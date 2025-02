Tunisie: UST - En mode commando

Après les six points empochés haut la main devant l'ASG et l'USBG, l'US Tataouine est hyperémotive pour enchaîner avec un troisième succès contre une JSO encore assommée par la « correction » de Monastir.

Ils l'ont fait ! Ces Tataouinis qu'on avait un peu trop vite enterrés ont refait surface. Et de quelle manière ! Après un succès précieux à Gabès, ils ont réédité l'exploit en douchant froidement leurs voisins de Ben Guerdane dans les arrêts de jeu avec un but en or de Hosni Guezmir ( 90 + 2 ) qui a scellé leur deuxième victoire consécutive et qui les a surtout sortis de la dernière place et a augmenté leur espoir de pouvoir échapper au purgatoire. La campagne de collecte de dons sous l'étiquette «Son public se charge de la sauver» a été une réussite et a commencé à donner ses premiers fruits.

Financièrement, avec le paiement des primes de victoire, et mentalement, avec le grand impact qu'elle a eu sur des joueurs à court de séances d'entraînement dans les jambes et de ressources physiques mais pas à court d'envie soudain retrouvée, d'abnégation et d'arguments sur terrain pour s'imposer. Quatre vingt-dix minutes de jeu sans répit et de pressing constant jusqu'à obtenir gain de cause. Sacré tempérament d'un groupe qui puise sa force dans un collectif solidaire, animé avec un esprit de commando capable de mener à bien les missions les plus délicates !

L'apport de Selim Rebaï

Le problème de départ de l'UST était sa fébrilité défensive et surtout son dernier rempart sur la ligne du but. Les deux portiers Houssem Larbi et Charaf Guezmir n'ont pas été l'élément- clé du système défensif et ce n'est qu'après la venue du gardien chevronné, Slim Rebaï, que la confiance et la sérénité sont revenues dans ce compartiment. Avec cette bonne assise défensive, Sami Gafsi, ressuscité lui aussi après avoir été sur le point de jeter le tablier, comptera sur sa ligne d'attaque à trois ( Wahid Timy , Zied Ounalli et Hosni Guezmir) pour chercher trois nouveaux points face à une équipe d'El Omrane qu'il espère encore sous le choc après les 7 buts encaissés à Monastir.