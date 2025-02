Angola: La ministre de l'Environnement en faveur de la proximité des centres agro-écologiques aux communautés

Huambo — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a exhorté ce dimanche les directeurs des centres agro-écologiques à être proches des communautés, afin de mieux faire face aux problèmes du changement climatique, de la gestion de l'environnement et de l'utilisation durable des terres.

La responsable, qui s'exprimait lors de la remise de véhicules aux centres agro-écologiques de Mbimbi, province de Cuando, Bibala (Namibe) et Chipipa (Huambo), a souligné qu'il était important pour ces institutions d'être plus interactives avec les familles d'agriculteurs.

Elle a admis que la production de plants et la formation des communautés ne sont pas encore à la hauteur des enjeux recommandés, d'où la nécessité d'une coordination entre les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture et des Forêts pour promouvoir le changement.

La gouvernante a indiqué que le ministère de l'Environnement a l'intention d'accélérer le processus de reboisement et de fournir aux familles un arbre fruitier qui, en plus d'améliorer leur alimentation, contribuera à éliminer le dioxyde de carbone en échange d'oxygène pour un bon environnement et la protection des sols.

Ana Paula de Carvalho a souligné que l'objectif de cette initiative n'est pas seulement de travailler avec les communautés et de leur apprendre à faire les choses, mais aussi de repeupler les polygones forestiers et de permettre à chaque foyer d'avoir un arbre.

Il a expliqué que les centres agro-écologiques ont été construits dans l'optique d'une agriculture durable, avec la participation des communautés, allant de la culture de plantes et de légumes à la production de miel et de poisson.