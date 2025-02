Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - Des employés des institutions de microfinance formés en fiscalité

En vue d'accorder une place de choix aux Pme reconnues comme créatrices locales de richesse, le gouvernement ivoirien s'est engagé depuis quelques années à améliorer le dispositif fiscal.

Suivant cet engagement, le législateur a doté l'ordonnancement fiscal ivoirien de plusieurs mesures incitatives et avantages fiscaux spécifiques aux Pme et à leurs partenaires financiers aux fins de dynamiser le secteur privé et de favoriser les financements des micros entreprises, des startups.

Dans ce contexte, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire (Apsfd-CI), en collaboration avec le cabinet Grant Thornton, organise un atelier de formation du mercredi 19 au vendredi 21 février 2025, à Manathan suites hôtel, sis à Abidjan-Cocody Riviera Attoban, sur le thème : « Fiscalité applicable aux institutions de microfinance : actualités et présentation des règles applicables ».

L'objectif majeur de cet atelier est de permettre au cabinet Grant Thornton spécialisé en fiscalité, de partager son expérience, d'améliorer leur niveau de conformité fiscal tout en assurant avec plus d'efficacité leur rôle d'instruments de promotion économique, sociale et de financement des Petites et Moyenne Entreprises (Pme).

Pour Cyrille Tanoe, directeur Exécutif de l'Apsfd-ci, ce cadre de formation permettra aux participants de partager leurs expériences en matière d'application des mesures fiscales.

Les participants composés de directeurs/gérants, de responsables financiers, responsables Conformité/Risques, responsables de l'audit/Contrôle interne issus de plusieurs Systèmes financiers décentralisés (Sfd), pourront avoir une meilleure maîtrise des obligations fiscales et des particularités de leurs opérations en la matière, pour répondre aux besoins de performance et de compétitivité du marché financier.