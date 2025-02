Tunisie: CA - S'accrocher

Pour rester dans le sillage du leader, le Club Africain doit impérativement valider, histoire de rester à la bonne échelle au classement.

Les bonnes performances ne remplacent pas les points et le CA l'a appris à ses dépens avant de tordre le coup à la fatalité du côté de Sfax, à l'épreuve du CSS. Maintenant, c'est un CA à la fois revigoré et apaisé qui recevra cet après-midi l'OB, un onze requinqué après sa victoire contre EGSG et qui garde à bonne distance le groupe des écuries qui jouent le maintien.

Aujourd'hui, l'occasion semble donc à saisir pour des Clubistes en confiance et qui se donnent pour mission de continuer sur leur lancée à la réception des Cigognes. Au-delà de la symbolique d'une éventuelle victoire au stade Hamadi Agrebi, un succès rimerait avec une montée en grade, un objectif que les Clubistes se sont donné pour mission d'atteindre aujourd'hui. Sur le papier, le CA est relativement favori mais il n'empêche qu'il aurait tort d'aborder cette rencontre avec une pointe de relâchement. Rester concentrés et déterminés mais tempérer ses ardeurs pour ne pas tomber dans la précipitation. Le CA doit à présent suivre son petit bonhomme de chemin et les objectifs fixés en début de saison.

Avoir de la continuité

Pour le match d'aujourd'hui, s'il est important d'avoir confiance en soi, il est tout aussi important de ne pas verser dans l'excès de confiance. Et à ce petit jeu-là, après surtout l'expérience vécue face à l'USBG à Radès, les Clubistes sont, semble-t-il, sur les bons rails, ce qui est forcément de bon augure quand on joue à domicile.

Ce faisant, sur le modèle de la rencontre de Sfax, il y a encore de petites choses à améliorer. Mais l'état d'esprit est là, les joueurs se battent et ont prouvé qu'ils avaient beaucoup d'envie. A partir de là, coach David Bettoni ne peut pas être déçu avec des joueurs impliqués et surtout réceptifs.

A partir d'aujourd'hui donc, l'idée serait d'avoir de la continuité. Se dépasser sous la pression, affirmer son caractère et sa personnalité, le CA est tout proche de trouver son rythme de croisière, mais il a encore tout à prouver dans cette intention. Enfin, volet onze pressenti, Bettoni ne devrait pas abuser de la rotation cette fois-ci et alignerait Ghaith Yeferni dans les bois, la paire Ali Youssef-Hamza Ben Abda dans l'axe, Yassine Bouabid et Oussema Shili sur les côtés, Ahmed Khélil, Moataz Zemzemi et Bilel Ait Malek au milieu, et enfin, Hamza Khadhraoui, Bassem Srarfi et Jules Armand Kooh en attaque. «Qui veut aller loin ménage sa monture » aussi, et le CA peut aussi se prévaloir de garder des forces sur le banc avec les milieux Semakula, Abdelmalek Kelaleche et Ghaith Sghaïer, aux côtés des deux attaquants de réserve, Fahd Al Mesmari et Hamdi Laâbidi. Du coeur à l'ouvrage et de la ténacité à revendre, la réussite a un prix et il faut s'en acquitter.