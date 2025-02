Tunisie: CSS - En quête de rachat

Même si les visées du pied du podium s'amenuisent, les Sfaxiens chercheront à Zarzis la victoire pour se donner un bol d'air.

La défaite du CSS contre le CA, dans le match de la dernière chance de garder un mince espoir pour le podium, a pratiquement scellé la position des hommes de Lassâad Dridi au classement final même si mathématiquement il y aura encore sur le papier, sur les 10 matches restants du championnat, 30 points à convoiter. Avec 8 points de retard sur la sixième place et 9 longueurs d'avance sur le dixième classé, les «Noir et Blanc» ne pourront logiquement finir la saison que dans le ventre mou du classement qu'ils occupent actuellement avec l'ESM et l'OB.

Le grand regret des Sfaxiens, c'est qu'une victoire dans le classico de jeudi dernier aurait changé ce destin et leur aurait permis avec 31 points de garder un œil sur la quatrième place et de batailler jusqu'a la fin pour cet objectif. Certes, l'arbitrage assez discutable de ce match à enjeu décisif a été considéré comme l'un des facteurs qui leur a barré le chemin d'un succès impératif mais il faut reconnaître aussi que l'approche et la gestion tactique de cette rencontre par l'entraîneur Lassâad Dridi n'ont pas été à la perfection et à la hauteur de l'enjeu.

Des choix discutables

Nous avons souligné dans ces mêmes colonnes avant ce match de vérité pour les deux équipes qu'il «serait suicidaire pour le technicien des Sfaxiens de continuer à jouer sans deux arrières latéraux spécifiques qui font avant tout leur boulot défensif face à une armada offensive des «Rouge et Blanc» qui utilise bien les couloirs comme principale rampe de lancement des attaques rapides». Lassâad Dridi a non seulement maintenu Waddhah Zaidi, un milieu offensif sur le côté gauche de la défense, mais nous a réservé l'énorme surprise Hazem Haj Hassen ( un attaquant de pointe ! ) comme excentré droit après avoir fait la même expérience avec un autre attaquant buteur Amen Allah Habboubi ! Résultat: beaucoup d'espaces et de failles sur les deux couloirs de la défense sfaxienne et trois défenseurs axiaux (Kouamé, Nasraoui et Baccar) obligés de couvrir et de colmater cette brèche et donc de laisser de grands boulevards dans la charnière centrale.

Le visionnage de la belle passe dans l'intervalle faite par Bilel Ait Malek, qui a servi Hamza Khadhraoui sur un plateau et lui a offert le ballon du seul but de la rencontre et de la victoire des hommes de David Bettoni, résume à elle seule ces errements et ce gâchis tactique du coach des «Noir et Blanc». L'abandon de ce 3-4-3 assez perméable et le retour à une défense à quatre, compacte et musclée, sont donc le premier réajustement à faire face aux «Sang et Or» de Zarzis qui ont montré auparavant et dernièrement contre l'Espérance qu'ils sont très habiles et bons manieurs d'attaque rapide, capables de profiter des moindres failles laissées par leur adversaire avec un taux de réussite dans la concrétisation très élevé. Surtout que sans Aymen Dahmen dans les buts qui serait absent pour légère blessure suite au choc avec Hamdi Lâabidi, ça ne va pas être la grande sécurité dans les buts sfaxiens.

Le deuxième réajustement tactique impératif à entreprendre, c'est de bien verrouiller le premier rideau défensif à l'entrejeu. Lassâad Dridi a joué avec le feu contre le CA en première mi-temps en laissant ses deux seuls demis de ratissage et de récupération, Moussa Bella Conté et Gaoussou Traoré, sur le banc, bridant ainsi le talent de Firas Sekkouhi et de Mohamed Absi qui ont les qualités de milieux relayeurs et de projection vers l'avant.

Ces deux correctifs majeurs que doit opérer Lassâad Dridi vont imposer le retour au 4-4-2 plus équilibré et plus réaliste, avec un jeu plus attentiste, pour ne pas donner à son homologue Anis Boujelbène l'arme redoutable du jeu en contre bien ficelé qui lui permet de piéger toute équipe au jeu ouvert et adepte de l'attaque placée.