Madagascar: Andry Rajoelina au POTY 2024 - « Ce trophée n'est pas une finalité mais une motivation pour continuer à bâtir »

Le chef de l'Etat a reçu samedi son trophée de Leader politique africain de l'année.

Casablanca était le lieu de rendez-vous des leaders africains, samedi soir. Un parterre d'invités de marque était présent au Marriott hôtel pour honorer de leur présence la cérémonie de remise de trophée dans le cadre du Persons of the Year (POTY) 2024. Le président Andry Rajoelina, élu Leader politique africain de l'année 2024, par l'African Leadership Magazine (ALM), a fait le déplacement au Maroc pour recevoir son trophée lors de cette soirée de gala historique qui s'est déroulée sous le thème « Leadership inclusif pour une Afrique Interconnectée : Nouveaux paradigmes pour les réalités futures ». Le numéro Un malgache était l'invité d'honneur de cette cérémonie destinée à célébrer l'Afrique et les leaders africains.

Docteur Ken Giami, CEO de l'African Leadership Magazine, a salué particulièrement le sens du leadership du locataire d'Iavoloha. « Votre engagement pour le développement de Madagascar est un exemple pour nous tous. Nous admirons votre leadership. Je n'ai aucun doute que votre discours sera inspirant pour nous et pour l'Afrique», a-t-il déclaré en s'adressant au chef de l'Etat malgache.

15 prix ont été décernés samedi

Parmi les lauréats figurent le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye élu Africain de l'année, le président de l'Angola Manuel Gonçalves Lourenço élu Leader de l'année en matière de paix et de sécurité, la Première ministre de l'Ouganda qui s'est vu décerné le titre de Femme leader africaine de l'année, le président de l'Assemblée nationale du Botswana, lauréat dans la catégorie Législateur africain de l'année, et d'autres personnalités ayant contribué à l'innovation et au changement en Afrique de par leur leadership, leur détermination et leur ingéniosité. Plusieurs lauréats n'ayant pas pu faire le déplacement dans la capitale du Maroc ont été représentés durant cette cérémonie.Pour sa part, le président Andry qui était accompagné par son épouse Mialy Rajoelina lors de cette occasion, a été particulièrement honoré aussi bien par les organisateurs que par l'assistance. Standing ovation et tonnerre d'applaudissements lorsque le numéro Un malgache a été appelé pour recevoir son trophée.

Projet novateur

Pour rappel, Andry Rajoelina a décroché le titre du Leader politique africain de l'année 2024 avec un score de 65,69%. Il a devancé le président des Seychelles Wavel Ramkalawan (20,48%) et le président de la RDC Félix Tshisekedi (13,83%). Le chef de l'Etat a dédié sa victoire au peuple malgache. « Ce symbole renforce encore plus mon engagement dans la transformation de Madagascar », a-t-il martelé, tout en faisant savoir que ce prix revêt une signification particulière pour lui. Dans la foulée, le président malgache de marteler que « ce trophée n'est pas une finalité mais une motivation pour continuer à bâtir, à innover et à transformer mon pays... Nous avons bâti et allons continuer à construire des infrastructures qui changent le quotidien de notre population ». Le chef de l'Etat a cité les réalisations et les chantiers actuellement en cours à Madagascar, entre autres les écoles, les hôpitaux, les stades, les routes, la construction de la toute première autoroute du pays reliant Tana - Toamasina, le projet train urbain et la téléphérique qu'il qualifie de projet novateur. Le président Rajoelina a aussi évoqué le processus en cours de transformation agricole engendré par la vulgarisation des semences de riz hybrides, la mécanisation de l'agriculture, la modernisation des pratiques agricoles et les différents projets destinés à soutenir les agriculteurs

Défis

L'accélération de la transition énergétique a également été mise en avant. « Avec l'installation de 100 MW de parcs solaires et 100 mégawatts-heure de batteries de stockage, combinée à notre centrale hydroélectrique, 70% de la production d'électricité de la capitale sera verte et propre dès cette année », a-t-il déclaré. Il, c'est Andry Rajoelina qui a aussi évoqué longuement les défis que Madagascar entend relever par rapport au secteur touristique, mais aussi l'ambition de faire de la Grande île une destination touristique. Selon ses dires, Madagascar enclenche la vitesse supérieure pour développer le secteur touristique. Il a cité notamment les différents projets phares dont la construction de plusieurs hôtels 5 étoiles qui, selon lui, « devraient sortir de terre cette année ».

Ravinala

Mais la grande révélation de cette soirée de remise de prix fut l'annonce par le chef de l'Etat de la construction du Palais du futur et de l'innovation. A l'entendre, « ce sera un lieu unique qui marquera l'entrée de Madagascar dans l'ère technologique ». Un reportage montrant un aperçu de cette infrastructure très moderne et sophistiquée a été diffusé sur l'écran pendant la présentation du président Andry Rajoelina. Et lui d'expliquer que « Sa forme en Ravinala ou l'arbre du voyageur est un symbole culturel et écologique de Madagascar. Emblème de modernité, ce centre sera dédié à accueillir les sommets, forums et rencontres internationales. Il abritera également un centre de formation pour les jeunes, dans les domaines de la technologie, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle et de la robotique. Complètement connecté, son toit sera entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques et il fonctionnera uniquement avec de l'énergie renouvelable ».

Andry Rajoelina de faire savoir que ce Palais du futur et de l'innovation sera le centre et le coeur de notre avenir technologique. D'après les informations, cette infrastructure sera installée du côté du Lac Iarivo à Ivato. Destiné à accueillir les différents sommets internationaux prévus se dérouler au pays cette année, ce Palais du futur devrait être terminé avant le mois d'août prochain. Le Dr Ken Giami, CEO de l'African Leadership Organisation, le Dr Jakaya Kikwete, ancien président de la Tanzanie et président du Conseil d'administration de l'ALM, Robinah Nabbanja Première ministre de l'Ouganda, Douye Diri Sénateur - Gouverneur de l'Etat de Bayelsa au Nigéria, ainsi que de nombreuses autres hautes personnalités du Continent africain étaient présents lors de cette cérémonie à Casablanca. Côté malgache, étaient présents entre autres les ministres David Ralambofiringa, Marie Michelle Sahondrarimalala et Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, les vice-présidentes de la Chambre basse Haingo Elisette Fomendraza et Princia Soafilira, la directrice de Cabinet de la Présidence Elysa Rakotonirina, ainsi que l'équipe de l'ambassade de Madagascar au Maroc dirigée par l'ambassadeur Johary Rajobson.