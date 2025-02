Madagascar: Projet UKTP - 10 emplois créés et plus de 7 millions de dollars d'exportation textile

Le projet United Kingdom Trade Partnership (UKTP) affiche un bilan plutôt positif. Ce programme de partenariat commercial initié en partenariat avec l'International Trade Center depuis 2020 avec le Royaume-Uni a engendré la création de 10 000 emplois et généré plus de 7 millions de dollars d'exportations textiles.

Ces exportations sont concentrées sur les marchés britanniques et de l'Union européenne. On rappelle que le programme ITC-UKTP est conçu pour garantir que les pays qui en bénéficient maximisent les avantages des accords de partenariat économique (APE).

Soutien significatif. Il a ainsi permis d'accroître les exportations dans le cadre des accords, en sensibilisant les entreprises et les institutions sur la manière d'accéder aux marchés du Royaume-Uni et de l'Union européenne, en identifiant les obstacles commerciaux dans tous les pays APE éligibles à l'aide publique au développement et en renforçant les capacités des entreprises. Pour Madagascar, premier pays à bénéficier du projet, 14 entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier du programme.

« Le projet UKTP a apporté depuis 2020 un soutien significatif au secteur textile et habillement malgache », a reconnu la Secrétaire générale du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Priscilla Andrianarivo, durant un atelier sur l'enjeu de la préparation des entreprises malgaches à faire face aux nouvelles réglementations britanniques et européennes, qui s'est déroulé à l'Hôtel Colbert.

Meilleure performance

Avec une balance excédentaire en faveur de Madagascar de 12,247 millions d'euros en 2024, le marché du Royaume-Uni pèse lourd sur nos échanges commerciaux avec l'extérieur. Par ailleurs, sur les 493 millions de dollars d'exportations textiles, 179 millions de dollars sont à destination des marchés du Royaume-Uni et de l'Union européenne. La SG du ministère de l'Industrialisation a également fait part des actions menées pour une meilleure performance des entreprises exportatrices malgaches. « Des efforts ont été déployés pour renforcer les capacités des entreprises locales, leur permettant d'améliorer leurs opérations tout au long de la chaîne de valeur et garantir leur conformité aux normes environnementales et sociales ». De bonnes perspectives pour l'industrie textile malgache, en somme.