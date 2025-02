Madagascar: Lutte contre l'impunité - Nécessité de mettre en cohérence la SNLCC avec les politiques publiques de l'Etat

La mise en oeuvre effective et rigoureuse de la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption pourra faire avancer la lutte contre l'impunité dans le pays dans les cinq prochaines années.

Le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI) a réaffirmé l'urgence d'une mise en cohérence de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLCC) avec les politiques publiques de l'État. Cette recommandation a été soulignée vendredi dernier lors de la présentation du rapport annuel de cet organisme chargé de coordonner la lutte contre la corruption dans le pays.Un nouveau cap attendra la lutte contre la corruption. Parmi les mesures prioritaires évoquées par le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité figure la mise en place rapide du comité de mise en oeuvre de la SNLCC.

Une mesure qui devrait être prise en amont mais déterminera l'avenir de ce document stratégique en matière de résultat. Ce dispositif permet de garantir une meilleure application des engagements pris par le pays en matière de lutte contre la corruption. Par ailleurs, le CSI insiste sur la nécessité de poursuivre l'internalisation des instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par Madagascar, afin d'assurer une harmonisation des normes et pratiques avec les standards internationaux.

Le CSI préconise également l'alignement de la nouvelle SNLCC avec la Politique Générale de l'État ainsi que son articulation avec d'autres politiques publiques majeures. Parmi celles-ci figurent, entre autres, la Vision Justice 2035, la Stratégie Nationale de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, les diagnostics de la gouvernance des finances publiques du FMI, ainsi que le Plan National de Développement Émergent (PNDE). Cette approche transversale peut garantir une lutte plus efficace contre la corruption, ont soutenu les dirigeants du CSI, et à intégrer pleinement ces efforts dans le cadre plus large du développement national.

Assemblée nationale

Un autre point clé soulevé, vendredi dernier, par le CSI est la levée des obstacles juridiques et opérationnels entravant la répression efficace des actes de corruption. A ce titre, faut-il rappeler que la mise en accusation auprès de la Haute Cour de Justice, devant déclencher les procédures contre les membres du gouvernement accusés de corruption, se heurte, jusqu'ici, à une manoeuvre dilatoire à l'Assemblée nationale où les députés refusent de desserrer cette vanne. Alors que l'objectif, selon le CSI, est de mettre fin à l'impunité et de favoriser une action collective à des fins de prévention et de lutte contre la corruption.

L'organisme recommande également la digitalisation et l'exploitation des données pour renforcer l'efficacité des actions entreprises.En attendant que ses voeux soient exaucés, le CSI mettra l'accent, pour l'année 2025, sur la mise en oeuvre effective de la SNLCC à travers sa vulgarisation auprès de toutes les parties prenantes. Des présentations, des ateliers et divers supports de communication adaptés seront déployés à l'échelle nationale, selon les dirigeants de cet organisme, afin d'assurer une large diffusion et une appropriation de cette stratégie. Par ailleurs, des mécanismes de suivi et d'évaluation seront aussi mis en place pour garantir l'efficacité et la pérennité des actions entreprises.