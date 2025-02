Madagascar: Actual Textiles participe au speed recruiting à Soavimbahoaka

Actual Textiles est convaincu que les jeunes diplômés sont les moteurs de l'innovation et de la croissance. Ils ont donc été ravis de participer au speed recruiting organisé par INFOCENTRE le 12 février 2025 à Soavimbahoaka, un événement dédié à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes talents.

Aux côtés de cinq autres entreprises prestigieuses, Ils ont eu l'honneur de rencontrer de nombreux jeunes diplômés prometteurs. Ils ont été impressionnés par le dynamisme, la créativité et la détermination de ces candidats, et sont impatients de voir comment ils pourront contribuer à leur mission et à leur vision.

Cet événement a été une excellente occasion pour eux de découvrir de nouveaux talents et de renforcer leur engagement envers la communauté. Ils sont convaincus que ces jeunes professionnels apporteront une nouvelle énergie et de nouvelles idées à Actual Textiles, et sont impatients de les accueillir au sein de leur équipe.

Engagement envers la communauté

D'après la direction générale ; Monsieur Ilann HIRIDJEE « Chez Actual Textiles, nous croyons fermement en l'importance de soutenir notre communauté locale. Nous avons profité de ce salon pour annoncer plusieurs initiatives visant à soutenir l'éducation et la formation des jeunes dans le domaine du textile ». Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE ont tenu à remercier INFOCENTRE pour l'organisation de cet événement, ainsi que tous les participants pour leur enthousiasme et leur engagement. Ensemble ils veulent bâtir un avenir prometteur pour les jeunes diplômés et pour leur entreprise.