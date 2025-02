Algérie: Revalorisation des pensions des Moudjahidine et des Ayants-droit - Le ministère veillera à mettre en place les mécanismes nécessaires

Alger — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit veillera à mettre en place les mécanismes nécessaires pour l'application de la décision relative à l'augmentation des pensions des Moudjahidine et des Ayants-droit, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère.

"La décision de la revalorisation des pensions des Moudjahidine et des Ayants-droit des Chouhada et des Moudjahidine, des victimes civiles et des victimes des mines antipersonnel ainsi que de leurs ayants-droits, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du secteur en matière de prise en charge des Moudjahidine et des Ayants-droit et de la concrétisation du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son volet relatif à la promotion sociale de la catégorie des Moudjahidine et des Ayants-droit, en reconnaissance de leurs sacrifices durant la Révolution de libération nationale", a précisé le communiqué.

"La réalisation de cet acquis social vient en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et découle de l'attention particulière qu'il porte à cette catégorie", selon le communiqué, ajoutant que le ministère "veillera à mettre en place les mécanismes nécessaires pour la concrétisation de cette décision portant augmentation des pensions des Moudjahidine et des Ayants-droit, en coordination avec les parties concernées".

"La revalorisation des pensions des Moudjahidine et des Ayants-droit, n'ayant pas fait l'objet de révision depuis plus de 13 ans, intervient en application de l'article 80 de la Constitution stipulant que +l'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des Chouhada et la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine+", étant des éléments fondamentaux de la mémoire nationale, souligne la même source.

"En application du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits s'engage à poursuivre les efforts pour garantir une prise en charge optimale des Moudjahidine et des Ayants-droit, tout en veillant à la préservation de la mémoire nationale".