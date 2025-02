Tunisie: La politisation des supporters «ultras» de foot

En Tunisie, la force revendicative des supporters de foot est connue, mais elle tend à diminuer, ces dernières années. La répression semble s'accentuer. Suite à des violences lors du match entre l'Espérance sportive de Tunis et le Stade tunisien, dimanche 16 février, les autorités ont pris des mesures strictes telles que les interdictions de stade ou encore des menaces de huis clos. Que dit l'évolution du supportérisme de foot, en Tunisie, de la société tunisienne ? RFI a tendu son micro à l'un d'eux.

Depuis ses quatorze ans, Khalil - dont le prénom a été changé - va au stade. Il a rejoint un groupe ultra, très tôt, et aujourd'hui, à 36 ans, il en fait toujours partie... car même si les « ultras » se revendiquent hors du système politique, leur démarche est celle d'un engagement citoyen et sportif.

« Nous sommes tous des passionnés. On a un staff qui se réunit deux fois par semaine et chaque secteur ou quartier travaille en groupe. Puis, on fait des propositions de messages à mettre sur nos tifos et banderoles. Cela peut être inspiré de l'actualité politique, sociale, internationale, du foot. Actuellement et souvent, notre cause de mobilisation principale, c'est le soutien aux Palestiniens », dit-il.

Khalil assiste aussi à un resserrement sécuritaire autour de cette culture, depuis la révolution : « Beaucoup de choses ont changé et pas en mieux, malheureusement. On le voit dans les problèmes de dérapages violents qu'il peut y avoir dans les stades récemment. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le radar parce que c'est toujours plus facile de blâmer la violence dans les stades que de s'intéresser aux autres problèmes, comme les problèmes économiques, par exemple ».

Pour faire face aux violences dans les stades, le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que des cadres du ministère de l'Intérieur et de la Ligue de football ont pris des mesures dissuasives, lundi 17 février. Néanmoins, selon les sociologues, le problème doit aussi être étudié sous un angle socio-économique et pas seulement sécuritaire.

« Mouvma, des poètes pas comme les autres »

En Tunisie, la réalisatrice de documentaires Ines Ben Othman suit divers groupes ultras à travers tout le pays, depuis une dizaine d'années. Après avoir travaillé sur la question de la violence policière dans les stades, en 2016, son nouveau documentaire, « Mouvma, des poètes pas comme les autres », traite d'un sujet peu connu : l'épanouissement artistique des « ultras » via leurs chansons qui expriment, souvent, une injustice et un mal-être socio-économique.

« Il y a les chansons qu'on chante dans les virages et généralement ce sont des chansons pour encourager les footballeurs du club et il y a des chansons qui sont beaucoup plus engagées, sociales. La plupart des gens que j'ai connus qui écrivent la musique de leur groupe sont des gens qui ont un truc inné chez eux, mais qui n'a pas été développé. C'est l'amour de leur club qui les pousse à écrire et à faire de la musique. En fait, les « ultras », c'est vraiment les gens marginalisés de ce pays. Ils sont complètement en parallèle de ce que font les politiques. Il y a deux Tunisie. Il y a une Tunisie qui est dans le déni et une autre Tunisie qui souffre », explique, à RFI, Ines Ben Othman.