Mali: Enquête de l'ONG Human Rights Watch sur l'attaque jihadiste de Kobé

Le 7 février 2025, un convoi de l'armée malienne et de ses supplétifs du groupe Wagner, qui escortaient des véhicules civils partis de Gao en direction d'Ansongo, dans le Nord, était pris pour cible par les jihadistes du groupe État islamique au Sahel (EIS).

L'ONG de défense des droits humains a mené une enquête et interrogé plusieurs témoins de l'attaque, y compris des personnes qui faisaient partie de ce convoi. Human Rights Watch (HRW) a produit vendredi 21 février 2025 un bilan supérieur aux chiffres officiels, avec 34 civils tués, et donne surtout des détails sur le contexte de l'attaque et sur la pratique contestée de ces escortes militaires.

Plus d'une centaine de civils répartis dans 19 véhicules faisaient partie du voyage... Principalement des commerçants maliens de Gao et des orpailleurs nigériens. 34 d'entre eux ont péri sous les balles des jihadistes, selon l'enquête de Human Rights Watch, 34 autres blessés. L'armée avait communiqué un bilan officiel de 25 civils tués et 13 blessés. Ni l'ONG, ni l'armée ne donnent de chiffres sur les victimes militaires. Selon les sources locales jointes par RFI, une vingtaine de soldats ont été tués ou blessés.

L'attaque de Kobé n'a pas été officiellement revendiquée, mais la route reliant Gao à Ansongo se trouve dans une portion du territoire malien qui constitue le terrain d'action de la branche sahélienne du groupe État islamique (une partie de la région de Gao et la quasi-totalité de la région de Ménaka, avant de s'étendre au Niger voisin). « Des commerçants qui ont l'habitude de prendre cette route nous ont dit que les groupes jihadistes liés à l'État islamique sont présents depuis plusieurs années, explique Ilaria Allegrozzi, chercheuse à Human Rights Watch. D'après leur récit, sur cet axe, il n'y avait pas seulement des risques d'attaque ou de braquage. Ces groupes imposent des taxes aux personnes qui traversent la zone. »

Les escortes armées plus facilement ciblées

Les escortes militaires, risquées par les soldats eux-mêmes, visent à protéger les civils. Mais cette pratique, imposée par l'armée « depuis la fin de l'année 2024 », écrit Human Rights Watch, est largement critiquée par les principaux intéressés. « Les habitants de la zone, surtout les commerçants, nous ont confié qu'ils n'étaient pas à l'aise d'être accompagnés par les militaires, détaille Ilaria Allegrozzi. Les escortes armées peuvent être elles-mêmes une cible, et il devient difficile pour les militaires de prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils. Pire encore, si les escortes sont imposées aux organisations humanitaires, s'alarme la chercheuse, parce que ça peut compromettre la perception de leur neutralité. »

Après l'attaque de Kobé, les transporteurs de la région de Gao s'étaient mis en grève pendant 24 heures pour exiger la fin des escortes et demander une augmentation du nombre de patrouilles et de postes de contrôle de l'armée.