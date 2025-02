Madagascar: Assassinat de la maire Rasazy Narindra - Trois individus arrêtés, une opération des forces de l'ordre en cours

Un drame a frappé la commune de Manga-taboahangy ce vendredi 21 février 2025. Rasazy Narindra, récemment élue maire et investie la veille à Ambositra, a été lâchement assassinée alors qu'elle rentrait chez elle. Son véhicule a été pris pour cible entre Ambavalozakely et Anka-fotra, à 20 km de la commune rurale d'Itremo, dans le district d'Ambatofinandrahana. Une embuscade préméditée.

Alors qu'elle regagnait sa commune après la cérémonie d'investiture, une dizaine d'assaillants, dont quatre armés, ont tendu une embuscade. Selon les témoignages recueillis, notamment celui de son frère qui l'accompagnait, Rasazy Narindra a été atteinte par plusieurs tirs, dont un au visage et un autre au cou. Aucun effet personnel n'a été dérobé, ce qui laisse penser à un assassinat ciblé. Pris de panique, les autres passagers ont tenté de s'échapper pour sauver leur vie.

Une cible déjà visée auparavant

Ce n'était pas la première fois que la maire était victime d'une attaque sur cette route. Lors de la période électorale, elle et trois autres personnes avaient été arrêtées par des bandits à Ambavaloza. Les assaillants leur avaient dérobé leurs téléphones, leur argent et divers objets, avant de les relâcher. Cet événement soulève des interrogations sur l'insécurité persistante dans la région. Face à cet acte odieux, les autorités ont réagi avec fermeté. Une opération de la gendarmerie a immédiatement été déclenchée sur le terrain, menant à l'arrestation de trois suspects. L'enquête se poursuit activement afin d'identifier et interpeller les autres membres du groupe responsable de cette attaque.

Le corps de Rasazy Narindra a été transporté à Ambatofinandrahana pour les besoins de l'enquête et les funérailles. Une réunion d'urgence du Comité de l'Organisation de la Sécurité (OMC) a été convoquée sous la présidence du préfet d'Ambositra afin de restaurer l'ordre dans la région. Le commandant du groupement de gendarmerie et ses forces sont mobilisés sur place pour intensifier les investigations et garantir la sécurité des habitants. Cet assassinat suscite une vive émotion au sein de la population locale, qui exige des mesures fortes pour mettre fin à l'impunité et assurer la protection des élus et citoyens. Les autorités sont désormais sous pression pour apporter des réponses concrètes à cette insécurité grandissante.