Madagascar: Tours opérateurs de Madagascar - Plus de 60 postes à pourvoir offerts par les entreprises

L'association TOP (Tours Opérateurs Professionnels de Madagascar) a organisé la 2e édition de l'événement intitulé « Speed Recruiting » samedi dernier, à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo. « Une vingtaine d'agences de Tours opérateurs membres de notre association y ont participé. Ces entreprises ont offert plus de 60 postes à pourvoir au profit des étudiants au sein de CONFORTH ou Consortium des Organismes nationaux de formation en tourisme et hôtellerie. Il s'agit notamment de stages mais également d'un recrutement direct pour des contrats à durée déterminée et indéterminée », selon les explications de Sylvia Rajaonalimanana, directeur exécutif de l'association TOP Madagascar.

Parmi les offres de stage et de travail proposées, on peut citer, entre autres, le métier de guide surtout anglophone qui est le plus recherché, les agents de ticketing et forfaitaire ainsi que les responsables commerciaux et communication. En effet, « la demande en ressources humaines est en hausse car Madagascar accueille cette année de nombreux événements d'envergure internationale tels que le Sommet de la Commission de l'Océan Indien et le Sommet de la SADC. L'organisation du salon ITM (International Tourism Fair of Madagascar), n'est pas en reste », a-t-elle ajouté.

156 étudiants intéressés

En revanche, « l'on a enregistré près de 156 étudiants qui se sont intéressés à ces postes offerts par les entreprises membres de TOP Madagascar. La majorité d'entre eux sont des étudiants au sein de CONFORTH, composé de 16 écoles de tourisme, de restauration et de l'hôtellerie, réparties dans tout Madagascar. Nous comptons actuellement plus de 1 200 étudiants. Le stage est obligatoire dans le cadre de leur formation. C'est pourquoi, nous avons facilité leur rencontre avec les entreprises oeuvrant dans le secteur du tourisme à travers cet événement organisé par l'association TOP Madagascar qui s'intitule « Speed Recruiting ». Comme son nom l'indique, cela n'empêche pas non plus les étudiants d'avoir une opportunité d'être embauchés par une société », a évoqué Alain Rajaonah, le président de CONFORTH. Il est à noter que les organisateurs de cet événement ont orienté les étudiants tout en les appuyant en matière de préparation d'un CV et d'une lettre de motivation, entre autres. « Cette rencontre directe entre les étudiants et les entreprises a également permis à ces premiers de s'imprégner du monde du travail tout en enrichissant leurs expériences », a-t-il poursuivi.

Le plus recherché

Du côté des entreprises participantes, Axel Rasolonomendraibe, gérant de Vivy Travel Madagascar, qui plus est vice-président de TOP Madagascar, a exprimé le besoin de recruter un agent polyvalent apte à traiter et à suivre les dossiers de ses clients. « Nous avons reçu 24 dossiers de candidature de la part des étudiants pour trois postes à pourvoir. Nous avons constaté que l'offre d'emploi proposée par les autres secteurs d'activité est assez limitée. Raison pour laquelle, il y a un fort engouement des jeunes dans le domaine du tourisme. Le métier de guidage est le plus recherché car cela procure une certaine liberté peut-être », a-t-il exprimé.

Parlant des étudiants qui ont pris part à ce « Speed recruiting », Mihaja, étudiante en 5e année au sein de l'INTH, est à la recherche d'un stage ou d'un travail. « J'ai déjà travaillé en tant qu'agent forfaitiste. J'aimerais acquérir une expérience dans le domaine administratif et en back office. En revanche, je suis plutôt passionnée par le métier de guide anglophone. Je trouve que c'est un bon métier me permettant de faire de nombreuses découvertes avec les touristes. Au-delà des services de guidage, on apprend également beaucoup de choses pour ne parler que des cultures et du mode de vie des clients. C'est comme si l'on voyageait dans leur pays. Mon ambition est de créer plus tard ma propre agence », a-t-elle raconté.