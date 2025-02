Madagascar: Pro League/4e journée - Fosa Juniors enchaîne, Ajesaia crée la sensation

La quatrième journée de la World Cola PFL, le championnat élite de football malgache, a livré son lot de surprises ce week-end. Les six rencontres disputées dans divers stades ont tenu les supporters en haleine.

Le Stade d'Iavoloha a été le théâtre d'une démonstration de force de Fosa Juniors, qui s'est imposé 2-0 face au néo-promu As Avenir St Anne, ce samedi. Malgré un début de match prometteur des protégés de Frédéric Ratsitohaina, marqués par des incursions incisives sur les flancs durant les dix premières minutes, c'est Fosa qui a frappé le premier. À la 14e minute, Feli a repris de la tête un centre précis pour tromper Mbinina, le gardien adverse, et ouvrir le score.

Le rythme s'est ensuite équilibré, mais aucune des deux équipes n'a su faire trembler les filets avant la pause, laissant les Majungais mener 1-0. Au retour des vestiaires, Fosa Juniors a enfoncé le clou grâce à Ronaldo, qui a doublé la mise à la 67e minute, scellant une victoire méritée. « Même si nous sommes nouveaux dans ce championnat, nous sommes prêts à relever les défis et à corriger nos erreurs en cours de match », a déclaré Frédéric Ratsitohaina, entraîneur d'As Avenir St-Anne, lucide malgré la défaite.

De son côté, Menakely Rufin, coach de Fosa, a reconnu des débuts hésitants : « Les dix premières minutes ont été compliquées, le temps de nous adapter au terrain. Nos adversaires étaient dangereux, mais nous avons su saisir nos opportunités. Pour notre prochain match contre AS Fanalamanga, nous resterons à Tana pour bien nous préparer et viser la victoire. »Dans un autre choc de la journée, Ajesaia a signé l'exploit sur sa pelouse, en s'imposant 2-0 face à Mama FC, à Antanikatsaka. Kevin, auteur d'un doublé, a été le héros de cette rencontre, infligeant une défaite cinglante à un adversaire pourtant favori. Par ailleurs, AS Fanalamanga n'a pas fait dans la demi-mesure en écrasant Tsaramandroso FC 3-0, toujours à Iavoloha, confirmant son statut de sérieux prétendant.

Les résultats complets de la 4e journée :

- Ajesaia 2-0 Mama FC (Stade Antanikatsaka) - AS Avenir St Anne 0-2 Fosa Juniors (Stade Iavoloha) - Tsaramandroso FC 0-3 AS Fanalamanga (Stade Iavoloha) - FC Rouge 2-2 Elgeco Plus (Stade Ambohidratrimo) - CFFA 3-2 COSFA (Stade Iavoloha) - Uscafoot 1-2 Disciples FC (Stade Alarobia) .