Afrique de l'Est: Coopération militaire - Participation de Madagascar à l'exercice conjoint en Tanzanie

Madagascar a participé avec succès à l'Exercice Cutlass Express 2025 (CE 25), aux côtés de 20 autres nations partenaires, démontrant ainsi son engagement pour garantir la sécurité et la sûreté dans l'océan Indien occidental. Cet exercice de deux semaines, qui s'est tenu en Tanzanie, a été l'occasion pour les forces de la Marine malgache de renforcer leurs capacités opérationnelles et de renforcer la coopération régionale, tout en développant des relations de confiance avec leurs homologues internationaux.

L'Exercice Cutlass Express, l'un des trois exercices régionaux soutenus par le Commandement Afrique des États-Unis (AFRICOM) et facilité par la 6e flotte américaine, fait partie d'une initiative américaine visant à offrir des opportunités de collaboration entre les forces africaines et les partenaires internationaux pour répondre aux défis communs liés à la sécurité maritime. Outre la présence physique de la délégation malgache en Tanzanie, les militaires malgaches ont également contribué à l'exercice à distance depuis le Centre régional de fusion d'informations maritimes à Antananarivo et le Centre des opérations maritimes à Antsiranana.

Cette participation à distance démontre la capacité de Madagascar à soutenir des opérations complexes à l'échelle régionale, soutient-on, en utilisant ses infrastructures et ses ressources locales pour contribuer à la sécurité maritime. La lutte contre les activités illicites en mer, telles que la piraterie, le trafic de drogue, ainsi que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, reste une priorité pour les pays de la région. L'océan Indien, vaste et stratégique, est une zone vulnérable aux actes criminels en raison de ses dimensions et de la difficulté à contrôler son étendue. À travers l'Exercice Cutlass Express, les pays participants renforcent leur capacité à collaborer pour lutter contre ces menaces transnationales, tout en favorisant l'échange de renseignements et de bonnes pratiques.