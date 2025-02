Madagascar: Travail bibliographique - Formations sur l'utilisation du logiciel Zotero au CIDST

Deux ateliers de formation sur la gestion des références bibliographiques utilisant le logiciel Zotero, se tiendront début mars au Centre d'information et de documentation scientifique et technique (CIDST) à Tsimbazaza, ouverts aux chercheurs, étudiants et professionnels.

La première date, le 4 mars 2025, est consacrée à l'initiation. Il s'agira alors d'une découverte des fonctionnalités de base du logiciel Zotero. Le deuxième atelier, proposant les dates des 4, 5 et 6 mars 2025, s'adressent davantage aux participants déjà initiés à l'utilisation de Zotero. Il s'agira ainsi d'un atelier de perfectionnement, dont l'objectif est l'approfondissement des connaissances du logiciel pour une maîtrise avancée de celui-ci. Au terme de la formation, les participants devront être aptes à exploiter pleinement Zotero afin de faciliter leurs recherches et citations dans les travaux académiques et professionnels.

Pour rappel, Zotero est un logiciel de gestion des références bibliographiques en accès libre, gratuit et compatible avec tous les systèmes d'exploitation et navigateurs. Disposant d'une interface en français, et dans d'autres langues, cet outil permet de collecter, organiser, citer et partager des références et des sources de recherche. Plus techniquement, il permet, à titre d'exemple, d'insérer des références dans un document texte ; de générer automatiquement des bibliographies selon des styles de présentation, ou encore d'annoter des fichiers PDF, entre autres fonctionnalités. Une version bêta de ce logiciel existe depuis peu, pour les téléphones mobiles et les tablettes.