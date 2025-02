Madagascar: Pisciculture à Betafo - Collaboration entre les chercheurs et les paysans

Lutter contre la mortalité des alevins. Tel est l'objectif des chercheurs qui mènent actuellement leurs activités dans le fokontany d'Andriamasoandro, district de Betafo. Une collaboration fructueuse s'est mise en place entre les pisciculteurs locaux et ces jeunes chercheurs malgaches, soutenus par le CIRAD, dans le but de trouver des solutions face à la mortalité préoccupante des alevins. Ces jeunes chercheurs ont été mobilisés pour mener des études approfondies afin de comprendre les causes sous-jacentes de ce phénomène, et d'identifier des solutions durables pour l'élevage de poissons.

L'enquête menée sur place a révélé que l'alimentation des poissons constituait un facteur majeur dans la mortalité des alevins. En effet, dès le vingtième jour, les jeunes poissons commencent à présenter des signes de faiblesse et de mortalité importante. Face à ce constat alarmant, une approche collaborative a été mise en oeuvre. Les chercheurs, accompagnés de techniciens spécialisés, ont travaillé main dans la main avec les pisciculteurs locaux pour tester et améliorer les techniques d'alimentation et de gestion des étangs.

Résultats

Grâce à cette collaboration, des améliorations notables ont été observées. Auparavant, les rendements étaient modestes, se chiffrant à environ 1 000 alevins produits. Aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par cinq, atteignant des taux de productivité bien plus élevés. De plus, la mortalité des alevins a été considérablement réduite, les pisciculteurs ayant adopté de nouvelles pratiques qui ont permis de maintenir un environnement plus sain pour les poissons.

Cette initiative s'est concentrée sur la formation pratique des pisciculteurs, qui ont non seulement amélioré leurs techniques mais ont aussi pris en charge la gestion des installations et des ressources nécessaires à ces avancées. Ils ont ainsi été les principaux acteurs de cette réussite, en adaptant les recommandations des chercheurs à leur propre contexte local. Il est à noter que le projet a été soutenu par l'APDRA dans le cadre du programme Dinaamicc, un projet axé sur la recherche et l'innovation dans le domaine de l'aquaculture. L'objectif est de garantir un avenir durable à l'aquaculture locale tout en soutenant les communautés rurales dans le développement de leur activité.