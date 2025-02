Afrique: Afrobasket 2025 - Les Ankoay surprennent les Pharaons et se qualifient pour l'Angola

En terminant troisième du groupe D, Madagascar est qualifié pour l'Afrobasket 2025.

Quatorze ans après la dernière participation au Championnat d'Afrique de basket-ball, plus connu sous le nom d'Afrobasket, Madagascar retrouve le gotha du basket africain. Après leur victoire surprise à l'arraché contre les Pharaons égyptiens par 82 à 80, les Ankoay ont validé leur ticket pour la phase finale de l'Afrobasket masculin en Angola du 12 au 25 août 2025. Les Malgaches terminent troisièmes du groupe D derrière les Ivoiriens et les Egyptiens. « C'est le résultat du travail lancé depuis 2004 », nous a fait savoir Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basket-ball.

Surprise

Deux victoires et quatre défaites. Ce sont les résultats de la campagne des éliminatoires de l'Afrobasket pour les Ankoay lors des deux fenêtres. Les protégés du duo Nono et Ndranto ont accompli leur mission. C'est une performance remarquable que la bande à Elly a renversé l'Egypte, s'assurant ainsi une place à l'AfroBasket 2025. Cette victoire, survenue lors de leur avant-dernier match des qualifications, contraste fortement avec leur rencontre de novembre, où ils avaient subi une lourde défaite face à la même équipe par 97 à 66 en février 2024.

Ce samedi, dans un revirement de situation saisissant, les Malgaches ont triomphé 82-80, décrochant leur qualification pour l'Afrobasket 2025. Les Malgaches battus d'entrée par les Ivoiriens, abordent ce match avec l'ambition de remporter la victoire et de consolider leur chance de qualification. « L'état d'esprit était bien. Nous avons eu une réunion très importante après le match contre la Côte d'Ivoire et ça a porté ses fruits », a confié M'Madi Mathias.

Le joueur clé de la rencontre avec 18 points et 8 rebonds, a montré qu'il a de l'avenir avec la sélection. Les Ankoay menaient à la mi-temps avec une avance de trois points (41-38). L'Egypte a pris l'avantage à la fin du troisième quart-temps (63-58) et le money-time a été décisif et s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Hier, lors de la dernière rencontre qui n'a pas trop d'enjeu, les Ankoay se sont inclinés par 75 à 87 face au Fauves Centrafricains. Le sélectionneur a décidé de faire tourner l'effectif vu que l'essentiel a été déjà fait.

Préparation intense

« Tous les Malgaches étaient réunis au Palais des Sports. Madagascar est un pays de basket. On espère que la fédération continue sur cette lancée dans la politique de développement du basket. Le gabarit nous fait défaut et on va travailler là-dessus, on a besoin de joueurs de grand gabarit dans le basket », a fait savoir, Jeannot Ravonimbola, coach de la sélection. Et de continuer « Si nous voulons un résultat à l'Afrobasket, il faut une préparation sérieuse et continue. Pour cette fenêtre qualificative, nous n'avons eu que quelques jours pour tout peaufiner surtout avec l'arrivée en plusieurs étapes des joueurs expatriés, et il a été difficile d'harmoniser les techniques. Nous avons besoin de deux mois de préparation intense ensemble, au moins ». Cette déclaration souligne la ténacité et la détermination de l'équipe malgache, qui a su tirer les leçons des défaites et a déjà aussi les yeux rivés sur la préparation de l'AfroBasket 2025.