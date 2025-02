Madagascar: Actual Textiles a participé au salon de l'étudiant Soavinimerina organisé par INFOCENTER

Le 12 février 2025, Actual Textiles, a eu l'honneur de participer au salon d'étudiant de Soavinimerina organisé par l'INFOCENTER de la salle. Cet événement a été une occasion privilégiée pour eux de présenter leurs innovations et de rencontrer de jeunes talents prometteurs.

Leurs innovations et leur engagement en faveur de la durabilité

Lors de ce salon, ils ont fièrement présenté leurs dernières innovations en matière de textiles écologiques. Ils ont partagé leur démarche pour réduire l'empreinte carbone de leurs produits en utilisant des matériaux recyclés et des procédés de fabrication respectueux de l'environnement.

Opportunités de carrière chez Actual Textiles

Ils ont également saisi cette occasion pour échanger avec les étudiants sur les opportunités de carrière au sein de leur entreprise. Les représentants de ressources humaines étaient présents pour répondre aux questions des étudiants concernant les stages, les programmes de formation et les perspectives d'emploi. L'entreprise est toujours à la recherche de nouveaux talents, passionnés par les textiles et désireux de contribuer aux missions et valeurs de la société.

Engagement envers la communauté

D'après la direction générale, Monsieur Ilann HIRIDJEE « Chez Actual Textiles, nous croyons fermement en l'importance de soutenir notre communauté locale. Nous avons profité de ce salon pour annoncer plusieurs initiatives visant à soutenir l'éducation et la formation des jeunes dans le domaine du textile ».

En somme, la participation à ce salon d'étudiant était une opportunité pour l'entreprise de démontrer le leadership dans le secteur des textiles techniques, de rencontrer des jeunes talents et de réaffirmer leur engagement envers la durabilité et la communauté.

Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE remercient tous les visiteurs et les participants pour leur intérêt et leur enthousiasme.