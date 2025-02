Algérie: Khenchela - Manœuvre de la Protection civile simulant l'extinction d'un incendie dans la forêt de Hammam Salihine

Khenchela — Une manoeuvre simulant l'extinction d'un incendie, destinée à éprouver l'état de préparation des unités chargées de la lutte contre les feux de forêt, a été effectuée, dimanche, dans la forêt de Hammam Salihine, sur les hauteurs de la commune d'El Hamma (Khenchela).

L'exercice, supervisé par le wali, Salim Harizi, a mis à contribution les éléments de la Protection civile, de la conservation des forêts, de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté de wilaya et de plusieurs autres directions telles que les travaux publics, la santé, l'énergie, en plus du Croissant-Rouge algérien et la commune d'El Hamma.

Le colonel Abdelmalek Boubertakh, directeur de wilaya de la Protection civile a exposé les différentes étapes de l'opération, depuis l'alerte jusqu'à la circonscription et l'extinction du feu, en passant par l'effort de coordination opérationnelle avec les autres services concernés.

Cette manœuvre a permis de tester les équipements modernes et les techniques de pointe mis en oeuvre par les différents participants pour garantir le succès de l'opération selon une stratégie et un plan d'action visant, également, à prendre en charge de manière optimale les personnes sinistrées et à gérer les conséquences du sinistre.

Le commandant Adel Messaâdia, chargé de l'information de la direction de wilaya de la Protection civile, a souligné que cet exercice de terrain, effectué à proximité de la station thermale de Hammam Salihine en coordination avec la conservation des forêts, s'inscrit aussi dans le cadre de la formation des éléments de la Protection civile, tous grades confondus, en application du plan de wilaya d'organisation des secours.

Le même officier a ajouté que cet exercice qui visait à circonscrire un incendie près de la station de Hammam Salihine et du centre de repos des travailleurs des postes et télécommunications, vise à tester la capacité des sapeurs-pompiers à gérer le temps et à vérifier le degré d'assimilation des connaissances acquises et des techniques d'intervention.

L'exercice vise également, selon la même source, à affiner la préparation des éléments de la Protection civile qui doivent être prêts à intervenir à tout instant, ainsi qu'à vérifier l'efficacité de la coordination opérationnelle entre les unités de ce corps et les services forestiers de la wilaya de Khenchela et de la Gendarmerie nationale, d'autant que le feu virtuel s'est déclaré dans un secteur proche d'une zone touristique.

De son côté, le conservateur des forêts, Bachir Bahri, a souligné l'importance de tels exercices de terrain, avant de faire part de la nécessité de réaliser des travaux forestiers au niveau des chemins et des sentiers pour faciliter les interventions en cas de déclaration d'un foyer d'incendie, et de prévoir des points d'approvisionnement en eau.