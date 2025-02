Algérie: Judo - Open Africain d'Alger - La sélection algérienne termine en beauté

Alger — La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a outrageusement dominé le tournoi international "Open Africain d'Alger", clôturé dimanche après-midi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf, en terminant largement en tête du classement final, avec un total record de 34 médailles (9 or, 7 argent et 18 bronze).

Comme lors de la première journée de compétition, disputée samedi, les judokas algériens ont remporté la quasi-totalité des titres qui ont été mis en jeu ce dimanche, particulièrement chez les messieurs, terminant avec un total de 18 médailles (4 or, 5 argent et 9 bronze).

Les quatre médailles d'or algériennes glanées ce dimanche ont été l'oeuvre d'Arslen Benhaoua (-81 kg), Rayan Zakaria Benatia (-100 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg) chez les messieurs, ainsi qu'Amina Douniazed Rezoug (-70 kg) chez les dames.

La moisson algérienne a été bonifiée par cinq médailles d'argent, remportées par Achour Denni (-81 kg), Mouad Bouabaoub (-90 kg) et Abderrahmane Laouar (-100 kg) chez les messieurs, ainsi que Louiza Ichallal (-70 kg) et Lydia Kechout (-78 kg) chez les dames, alors que neuf de leurs compatriotes se sont contentés du bronze.

Il s'agit de Imad-Aghiles Benazoug (-81 kg), Mouad Guerroumi (-90kg), Lyès Fillali (-100 kg), Abdelkader Lakhal (-100 kg), Samir Moulla (+100 kg) et Abdelkader Fetouh (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Dyhia Benchallal (-78 kg), Sara Soukane (-78 kg) et Meroua Mammeri (+78 kg) chez les dames.

Ainsi, la sélection nationale a fait un peu mieux que lors de la première journée, pendant laquelle elle n'avait moissonné que 16 médailles (5 or, 2 argent et 9 bronze).

Les cinq premières médailles d'or algériennes dans cette compétition ont été l'oeuvre de Younes Benlaribi (-60 kg), Kais Moudetere (-66 kg) et Ahmed Mehibel (-73 kg) chez les messieurs, ainsi que Khadidja Bekheira (-57 kg) et Yassamine Djellab (-63 kg) chez les dames.

Les deux breloques en argent, quant à elles, ont été gagnées par Mounir Benyahia (-60 kg) et Amir Abderrahim Haddad (-66 kg), tandis que le reste de leurs compatriotes s'étaient contentés du bronze.

Il s'agit d'Aymen Denni (-60 kg), Billel Yagoubi (-60 kg), Oussama Hezil (-66 kg), Mohamed Ali Frej (-66 kg), Mahfoud Zerrouki (-73 kg), et Youcef Lounaouci (-73 kg) chez les messieurs, ainsi que Houaria Kaddour (-48 kg), Guebli Anais (-52 kg) et Zina Bouakache (-63 kg) chez les dames.

" Nous avons profité de cette compétition pour engager un maximum d'athlètes, aussi bien chez les cadets, les juniors que chez les seniors, pour faciliter le travail de prospection aux différents sélectionneurs nationaux, dans leur quête de détecter de nouveau jeunes talents. Notre objectif étant de rajeunir les différentes sélections nationales par des éléments de valeur en prévision des importantes échéances internationales à venir. Dans l'ensemble, je considère que le niveau a été relativement bon", a déclaré à l'APS le président de la Fédération algérienne de judo, Yacine Sillini.

Selon les organisateurs, 131 judokas (79 messieurs et 52 dames), représentant 15 pays des quatre continents ont pris part à cette édition 2025 de l'Open Africain d'Alger. L'Algérie, pays hôte, a enregistré une participation record, avec pas moins de 89 athlètes engagés : 60 messieurs et 29 dames.

La compétition avait démarré jeudi, avec les épreuves de la catégorie "juniors", et l'Algérie avait outrageusement dominé les débats, en décrochant la première place, avec un total de 26 médailles : 8 or, 7 argent et 11 bronze.

Le lendemain, vendredi, la compétition avait laissé place à la Coupe d'Afrique des cadets, et là encore, les jeunes judokas algériens avaient outrageusement dominé les débats, en raflant pas moins de 33 médailles : 10 or, 9 argent et 14 bronze, se classant largement en tête du classement.

La cerise sur le gâteau est venue avec les seniors, qui ont parachevé le travail, en dominant eux aussi leurs épreuves, avec un total exceptionnel de 34 médailles : 9 or, 7 argent et 18 bronze.