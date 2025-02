Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la feuille de route visant à réduire les délais d'attente des navires en rade et de traitement des marchandises à l'importation, le suivi du programme de généralisation du réseau de fibre optique et l'évolution de la consommation intérieure de gaz et de produits pétroliers, indique un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la feuille de route visant à réduire les délais d'attente des navires en rade et de traitement des marchandises à l'importation, le suivi du programme de généralisation du réseau de fibre optique et l'évolution de la consommation intérieure de gaz et de produits pétroliers.

"Après présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, et après avoir écouté les exposés et les interventions de Messieurs les ministres, Monsieur le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

- En premier lieu, Monsieur le président de la République a enjoint au ministre de l'Industrie d'accélérer la remise en service, avant fin mars 2025, de la cimenterie d'Adrar, récupérée par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la corruption, au regard des emplois qu'elle offre dans la région et du soutien à la production nationale de ciment.

- Monsieur le président a enjoint d'accélérer le parachèvement de toutes les étapes techniques précédant la mise en marche de la cimenterie de Djelfa.

- Monsieur le président a ordonné la finalisation, avant fin mai prochain, de toutes les étapes pour la mise en service de l'usine de trituration des graines oléagineuses (Kotama) à Jijel.

Concernant la bourse des étudiants universitaires :

- Monsieur le président de la République a donné son accord de principe pour l'augmentation de la bourse des étudiants, en attendant la prochaine réunion du Conseil des ministres.

Concernant l'évolution de la consommation intérieure de gaz et de produits pétroliers :

- Monsieur le président de la République a souligné l'importance de la démarche prospective et de la rationalisation de la consommation de différents types d'énergie dont l'Etat continue d'augmenter la production, à travers l'adoption d'un nouveau mode de régulation et de contrôle reposant sur des études approfondies à même de nous donner des solutions intégrées pour préserver l'énergie et l'exploiter dans le développement de différentes industries, tout en investissant dans les énergies nouvelles telles que l'hydrogène vert et l'énergie solaire dont l'Algérie dispose de grandes potentialités.

- Monsieur le président a également enjoint de concevoir une vision globale, à court et moyen termes, voire à long terme, selon une approche scientifique permettant de préserver le pouvoir d'achat des citoyens en matière de consommation de l'énergie, et ce, en augmentant les investissements énergétiques et en luttant contre le gaspillage sous toutes ses formes.

Concernant l'état d'avancement du programme de généralisation du réseau de fibre optique :

- Monsieur le président de la République a affirmé que l'évolution de la consommation et des services dans le domaine des nouvelles technologies de la communication est aujourd'hui un indicateur positif témoignant de l'amélioration du niveau de développement de manière générale pour le citoyen algérien, d'où la nécessité de poursuivre l'investissement et d'aller davantage vers la qualité, d'autant plus que notre pays produit désormais ces fibres optiques et couvre entièrement ses besoins alors qu'il les importait par le passé.

Concernant l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la feuille de route visant à réduire les délais d'attente des navires en rade et de traitement des marchandises à l'importation :

- Les ports revêtent une importance particulière pour l'économie et la souveraineté nationales. Dans ce contexte, le président de la République a donné des directives pour l'adoption de nouveaux moyens de contrôle afin de protéger ces infrastructures vitales et de leur permettre de retrouver leur rôle important dans le développement de l'économie nationale.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets et des décisions portant nominations et fins de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat".