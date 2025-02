Algérie: Condoléances du Général d'Armée Chanegriha suite au décès de 3 militaires à Aïn Temouchent

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présenté, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances aux familles et proches des trois (03) militaires décédés suite aux intempéries ayant touché la wilaya de Aïn Temouchent, indique, dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux sévères conditions climatiques et aux pluies torrentielles enregistrées dans la wilaya de Aïn Temouchent, trois (03) militaires relevant de la Brigade de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale à Ain El Arbaa, dans la wilaya de Ain Temouchent en 2ème Région militaire, sont décédés ce matin, 23 février 2025, après avoir été emportés par les crues de Oued El-Ababsa, alors qu'ils effectuaient une patrouille au niveau de la Route nationale numéro 101. Il s'agit des défunts l'adjudant Bedoual Abdelkader, le sergent-chef Djerour Charef et le sergent Djeha Bourhan", précise la même source.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion aux familles et proches des défunts, priant Allah Le Tout-Puissant de leur accorder Sa Sainte miséricorde et les accueillir en Son Vaste paradis, et d'octroyer à leurs familles et proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", ajoute le communiqué.