Algérie: Djanet - Exécution d'une manœuvre de sauvetage et de secours en zones sahariennes difficiles

Djanet — Une manoeuvre nationale de recherche et de secours terrestres en zones sahariennes difficiles est en cours d'exécution dans la wilaya de Djanet, sous la supervision de cadres de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), ont indiqué dimanche les organisateurs.

Retenue au titre du programme annuel de la DGPC portant application de manœuvres par ses équipes spécialisées, cet exercice d'application intervient en application du plan d'activités scientifiques tendant à assurer la sécurité et la protection du citoyen des différents risques, notamment en régions sahariennes, une destination touristique très prisée.

Le scenario de l'exercice simule des interventions en endroits et zones accidentées difficiles, des sommets de monts, à la recherche de personnes égarées se trouvant en situation critique, pour leur prodiguer les premiers secours.

Etalé sur quelques jours et en étapes afférentes à la reconnaissance des zones difficiles avant le lancement des actions d'intervention et de sauvetage en sommets, l'exercice permettra à développer les capacités techniques acquises, l'évaluation des procédés et modules adoptés lors de cette intervention, dont l'escalade de hauts lieux, selon un communiqué de la DGPC.

Menée par 18 équipes d'intervention et de sauvetage, issues de 17 wilayas du pays, cette manœuvre, dont la région de Tikoubaouine (60 km de Djanet) sert de cadre, simule la recherche et le sauvetage d'un groupe de personnes égarées, en raison de la faible visibilité engendrée par une forte tempête.

Selon le communiqué, l'exercice porte également sur la prise en charge médicale, dans une course contre la montre, des victimes retrouvées, notamment les cas critiques, en tenant compte de la coordination entre les équipes impliquées dans les différentes opérations de recherche et de sauvetage.

Dans ce cadre, le sous-directeur des opérations à la DGPC, le lieutenant-colonel Karim Habi, a indiqué que le plan de la DGPC s'articule sur une stratégie intégrée tendant à venir en aide, en toutes circonstances, aux citoyens, quelles que soient la rudesse des conditions et des reliefs, en vue d'atteindre cet objectif, à la faveur des efforts des équipes spécialisées, de plongée, cynotechnique, d'intervention et de recherche dans les zones difficiles, formées à cet effet par la DGPC.

Ces équipes ont bénéficié d'une formation intensive et ont été équipées en moyens nécessaires pour assurer des interventions efficaces à travers différentes wilayas du pays, a ajouté M. Habi avant de signaler que cette région de la wilaya de Djanet a été choisie comme lieu de l'exercice, eu égard à ses reliefs accidentés permettant aux équipes de la Protection civile de mettre en oeuvre leurs opérations d'application et d'échanger leurs expériences.

Selon le même responsable, ce regroupement permettra, outre de développer les capacités individuelles et collectives, la dotation de la région en centre d'instruction au profit notamment des pompiers des wilayas de Djanet et d'Illizi, tenant compte de leur vocation touristique. Ceci requiert, a-t-il poursuivi, le renforcement des mesures de protection des touristes et des visiteurs de la région en cas de catastrophes.

M. Habi a estimé, en outre, que ces équipes ont fait preuve d'efficacité dans la gestion de nombreuses catastrophes naturelles, dont les inondations et les accidents en pleine nature et ont obtenu des résultats "positifs" dans différentes régions du pays.

Les opérations de cette manœuvre se poursuivront jusqu'à mercredi prochain (26 février), selon les organisateurs.