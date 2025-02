Algérie: Le ministère de la Défense nationale organise le 3e séminaire régional sur 'l'échantillonnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé'

Alger — Le ministère de la Défense nationale (MDN) organise, du 23 au 26 février 2025 à Alger, la 3e édition du séminaire régional sur "l'échantillonnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé", en coopération avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), indique dimanche un communiqué du MDN.

"Dans le cadre de la coopération avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), le ministère de la Défense nationale organise, du 23 au 26 février 2025, au Cercle national de l'Armée, à l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale en 1ère Région militaire, la troisième édition du séminaire régional sur l'échantillonnage et l'analyse dans un environnement hautement contaminé, animé par des experts nationaux, avec la participation de 41 stagiaires africains, dont 18 algériens", précise la même source.

La cérémonie d'ouverture des travaux de cet évènement a été présidée par le Général, chef d'Etat-Major de la Gendarmerie nationale.

Par ailleurs, le secrétaire exécutif du Comité interministériel chargé de la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, a souligné que "cette troisième édition de ce séminaire régional a comme principal objectif de promouvoir les capacités d'assistance et de protection contre les agents chimiques de guerre, et le savoir-faire des spécialistes des Etats-parties à la CIAC, en leur qualité de premiers intervenants et responsables des opérations d'échantillonnage et d'analyse dans un environnement hautement contaminé, en cas d'attaque ou d'incident chimique, et ce, conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques".

Les travaux de ce séminaire, "qui vise à renforcer les connaissances et les compétences des spécialistes des Etats-parties d'Afrique et à promouvoir la coopération Sud-Sud, dans le domaine des urgences chimiques, seront articulés autour de 5 modules, à savoir l'échantillonnage, les moyens de protection individuelle, la décontamination et l'analyse des agents chimiques dangereux, ainsi que le volet médical afférent aux premiers soins en cas d'attaque chimique", note le communiqué.

En outre, "des sessions pratiques seront exécutées au niveau de l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale de Bouchaoui, où une visite guidée sera organisée au niveau du nouveau laboratoire désigné de l'OIAC, au profit du représentant de l'OIAC et de l'ensemble des participants à ce séminaire", conclut la même source.