Algérie: Conseil des ministres - Le président de la République souligne l'importance de la rationalisation de la consommation d'énergie

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, l'importance de la démarche prospective et de la rationalisation de la consommation de différents types d'énergie, à travers l'adoption d'un nouveau mode de régulation.

Après avoir écouté un exposé sur l'évolution de la consommation intérieure de gaz et de produits pétroliers, le président de la République a "souligné l'importance de la démarche prospective et de la rationalisation de la consommation de différents types d'énergie dont l'Etat continue d'augmenter la production, à travers l'adoption d'un nouveau mode de régulation et de contrôle reposant sur des études approfondies à même de nous donner des solutions intégrées pour préserver l'énergie et l'exploiter dans le développement de différentes industries, tout en investissant dans les énergies nouvelles telles que l'hydrogène vert et l'énergie solaire dont l'Algérie dispose de grandes potentialités", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a également enjoint au Gouvernement de "concevoir une vision globale à court et moyen termes, voire à long terme, selon une approche scientifique permettant de préserver le pouvoir d'achat des citoyens en matière de consommation d'énergie, et ce, en augmentant les investissements énergétiques et en luttant contre le gaspillage sous toutes ses formes", selon le communiqué.