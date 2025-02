Algérie: Rentrée de la formation professionnelle - Nouvelles spécialités et signature de conventions dans le Sud du pays

Ouargla — La rentrée de la formation professionnelle, session de février 2025, a été marquée dans le Sud du pays par l'introduction de nouvelles spécialités et la signature de conventions de partenariat avec diverses entreprises économiques et publiques pour promouvoir les opportunités d'emplois et satisfaire les besoins du marché du travail.

Dans la wilaya d'Ouargla où sont offerts plus de 3.737 postes de formation, dont 1.657 en formation diplômante et 2.080 en formation qualifiante, la nomenclature de l'enseignement professionnel a été étoffée de deux nouvelles spécialités en télécommunications et en maintenance industrielle.

A El-Meniaa, la nouvelle session a été marquée par l'introduction de six nouvelles spécialités de formation en maintenance de véhicules légers, l'hygiène et la sécurité industrielle, la pâtisserie, la couture-dames, l'hôtellerie et la restauration.

Pas moins de 1.711 postes de formation ont été retenus pour cette session, dont 601 couronnés de diplôme d'état et 1.110 postes en qualification professionnelle, ont indiqué les responsables du secteur.

Dans la wilaya de Touggourt, il a été procédé à la signature de conventions de partenariat avec des entreprises et organismes locaux à l'effet de promouvoir les opportunités de formation d'une main-d'œuvre qualifiée répondant aux exigences du marché local de l'emploi.

Ces conventions ont été conclues avec le secteur de la jeunesse et des sports, les Douanes algériennes, l'Etablissement public hospitalier "EPH Slimane-Amirat", l'institut de technologie spécialisée en agriculture oasienne et le groupe industriel Ciment-Algérie.

Le secteur de la formation dans la wilaya de Béchar, où 3.783 nouveaux inscrits étaient attendus au titre de cette session, a enregistré l'introduction d'une nouvelle spécialité de formation de technicien supérieur en gestion des produits pharmaceutiques, a indiqué le responsable du secteur de la formation, Abdallah Chafi.

Une promotion de 19 stagiaires devra suivre une formation en maintenance des voies ferrées, en vue de former une main-d'œuvre qualifiée en la matière susceptible de prendre en charge la ligne Béchar-Tindouf, a-t-il indiqué.

La signature de quatre conventions, dont deux avec l'entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP) et l'entreprise national de génie civile et bâtiment (ENGCB), deux autres avec la direction régionale des Douanes et la direction de la Jeunesse et des Sports, ont été les faits saillants ayant marqué l'entame de cette session de formation dans la wilaya d'Illizi.

Dans la wilaya de Bordj Badji-Mokhtar, le lancement de la session de formation a donné lieu à la conclusion de deux conventions de coopération avec l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat et la direction de la Culture et des Arts portant promotion de la formation en apprentissage, le développement de l'entrepreneuriat et l'innovation auprès des porteurs de projets.

Dans la wilaya de Ghardaïa, sont introduites quatre nouvelles spécialités, à savoir l'infographie maquette, l'isolation thermique et acoustique, le tourisme (agence de voyage) et la formation audiovisuelle option montage.

Selon les responsables locaux de la formation, quelque 1.448 candidats et candidates se sont inscrits pour cette session, contre plus de 4.000 places pédagogiques offertes au niveau de 26 établissements de formation professionnelle et d'apprentissage d'une capacité globale de 6.190 places pédagogiques et de 1.426 lits en régime d'internat, dont un institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP), un autre d'enseignement professionnel et cinq (5) établissements de formation privés agréés