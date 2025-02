Algérie: Ramadhan 2025 - Toutes les mesures prises en prévision du mois sacré

Alger — Les directions relevant de la wilaya d'Alger ont affirmé, dimanche, que toutes les mesures ont été prises dans les différents domaines notamment de solidarité, en prévision du mois sacré du Ramadhan.

Lors d'une rencontre avec la presse, la directrice de l'action sociale et de solidarité d'Alger (DASS), Mme Mokhtaria Dassi, a souligné qu'un montant de 490 millions DA a été alloué à l'opération de solidarité durant le mois sacré.

Elle a affirmé, en outre, qu'une caravane de solidarité devant sillonner les différentes communes de la wilaya sera lancée lundi pour distribuer des colis alimentaires aux nécessiteux, soulignant que le colis contient plus de 31 produits.

De son côté, le directeur de la Poste et des télécommunications de la wilaya d'Alger, Ahmed Sami Belhamel a indiqué qu'une série de mesures ont été prises pour assurer une meilleure prise en charge des clients affluant vers les bureaux de poste durant le Ramadhan, notamment en augmentant le nombre de bureaux de poste qui atteindront, au début du Ramadhan, 275 bureaux avec plus de 238 distributeurs automatiques dans la wilaya d'Alger.

Une cellule de veille a également été mise en place pour assurer la liquidité financière, a-t-il ajouté, annonçant l'ouverture des bureaux de poste durant la journée du vendredi 28 février de 8h00 à 12h00, afin de permettre aux citoyens de s'approvisionner avant le début du mois sacré.

Le directeur général de l'Etablissement de nettoiement de la wilaya d'Alger NETCOM, Ahmed Belaalia a indiqué que son entreprise a arrêté "un programme spécial" à l'occasion de ce mois sacré, en coordination avec les gestionnaires des structures publiques, notamment le métro, le tramway et les téléphériques à Alger et l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) pour la levée des ordures, le nettoiement 24h/24h des places publiques et du périmètre des mosquées et des marchés.

Un cadre gestionnaire de l'Etablissement de nettoiement, de collecte et de transport des déchets ménagers de la wilaya d'Alger (Extranet), Mourad Laimeche a souligné de son côté qu'"un programme spécial" a été arrêté en prévision du Ramadhan mobilisant 6 000 travailleurs et plus de 90 chauffeurs de poids lourds.

Le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d'Alger, Ali Alia a indiqué, pour sa part, que la Direction avait élaboré un "programme diversifié" à l'occasion du mois de Ramadhan, qui prévoit des concours religieux, l'ouverture de salles de prière au niveau des différentes circonscriptions pour la prière de Tarawih, et autres mesures.

Dans le domaine des transports, le chef de service à la direction des Transports de la wilaya d'Alger, Hocine Amrane, a également indiqué que la direction a mis en place un "programme spécial" pour le mois sacré, en coordination avec les gestionnaires des structures publiques, notamment le métro, le tramway et les téléphériques d'Alger, l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), le secteur privé et la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), avec des horaires adaptés aux besoins des citoyens, matinée le matin comme le soir.

Le responsable du service Exploitation et Contrôle à l'établissement de gestion des abattoirs, de la poissonnerie et des marchés de gros de fruits et légumes a affirmé, de son côté, que toutes les dispositions avaient été prises pour assurer l'approvisionnement des citoyens en ces produits.

De son côté, le chef de bureau de communication de la sûreté de la wilaya d'Alger, le commissaire de police Amir Chergui, a indiqué qu'un plan sécuritaire avait été mis en place pour garantir la quiétude et la sécurité des citoyens durant ce mois sacré, et pour sécuriser les diverses manifestations culturelles.

Dans le même sillage, le directeur des activités culturelles de la wilaya d'Alger, Atef Oulmi, a précisé que des soirées artistiques seront organisées pour personnes âgées et les centres dédiés à l'enfance assistée tout au long du mois de Ramadan, ainsi que des soirées artistiques dans les places publiques.