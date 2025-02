Madagascar: Football féminin - Douze équipes, quatre tickets en jeu

Reprise. Le championnat national de football féminin reprend après plus de quatre longs mois de pause. La deuxième phase du sommet national pour deux catégories différentes en parallèle, les seniors et les moins de 17 ans, se déroule du 25 février au 1er mars. Douze équipes réparties en trois poules de quatre chacune pour les deux catégories concernées poursuivent leur aventure à cette deuxième étape de la joute nationale.

Les équipes mieux classées des trois poules ainsi que la meilleure deuxième se qualifieront pour la phase finale ou la poule des As. Trois sites abritent les matchs : Antsirabe, Mahajanga et Ihosy. La ville d'Eaux recevra les matchs de la poule de l'Ascam Afa d'Itasy, leader du groupe de la capitale à l'issue de la première phase, AJSM d'Analamanga, AC Sab Nam de Vakinankaratra, favori de la phase inaugurale à Fenoarivo Atsinanana, et La Prouesse Canon FC d'Atsinanana.

Mahajanga sera quant à lui, la ville hôte du groupe du Disciples FC, meilleure équipe du site d'Antsiranana à la première étape, Samba DS de Diana, FC Melaky et Tsaramandroso FC de Boeny. Ihosy accueille pour sa part les matchs du groupe de l'AS Myeco d'Anosy, leader à Toliara, AS Comato d'Atsimo Andrefana, Asuf de Matsiatra Ambony, invaincue à Ambalavao, et AS Ammi d'Amoron'Imania. Cette deuxième phase se joue sur trois journées.

La première journée aura lieu le mardi 25 février, la deuxième le 27 et la troisième le 1er mars. La première phase, qui avait réuni vingt-quatre clubs, s'est déroulée en début octobre sur six sites. Les deux équipes mieux classées par site, soit douze au total, ont été qualifiées pour cette deuxième phase. La longue pause entre les deux phases s'explique par la préparation et la participation malgache aux compétitions de la zone Afrique australe. Le Cosafa Women's Senior s'est tenu en Afrique du Sud en début novembre et le Cosafa U17 Girls Championship, toujours en terre sud-africaine, en début décembre.