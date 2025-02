Madagascar: Taekwondo - Un comité ad hoc réorganise les élections

Retour à la case départ. L'African Taekwondo Federation Union (AFTU) a envoyé le 3 février au Comité olympique malgache (COM) une lettre annonçant la dissolution de la fédération actuelle. La Confédération africaine avait recommandé au COM de mettre en place un comité ad hoc qui assurera l'organisation de nouvelles élections depuis les bases de la fédération. L'équipe élue le 16 avril 2024, présidée par Franck Tiana Rakotomanana, avait reçu l'attestation de fonction du ministère de la Jeunesse et des Sports mais n'a pas obtenu jusqu'à présent la lettre de reconnaissance du COM.

Hanitra Ramaliarisoa, ancienne secrétaire générale adjointe de la fédération présidée par Christian Ramanantsoa, et l'ancien directeur technique national, Narinja Ramanantsoa, ont été désignés respectivement première responsable administrative, l'équivalent de la présidente par intérim de la fédération, et premier responsable technique pour une durée de trois mois. Ce comité est aussi composé d'autres représentants du COM, du ministère, des anciennes gloires, des techniciens gradés, ...

Les dates des élections ont déjà été fixées. L'assemblée générale élective de la fédération aura lieu le 12 avril. Il a été confirmé que la formule « ni-ni » n'a pas été maintenue. Les anciens présidents ou présidents sortants pourront se postuler au même poste. Les élections au niveau des sections débuteront le 1er mars. Ce comité assure également la continuité des activités. Un test match est programmé le 15 mars en vue de la sélection des combattants qui représenteront le pays à la Coupe du Président en Éthiopie, prévue du 25 au 27 avril.