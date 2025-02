Madagascar: PFL - AS Fanalamanga prend le large

Chamboulement dans le Top 5. L'AS Fanalamanga assure et conserve le fauteuil de leader après la quatrième journée de ce week-end (10 points). L'équipe d'Alaotra-Mangoro poursuit son parcours sans faute avec trois victoires et un nul. Les protégés du coach Raniry, de son vrai nom Nirina Andrianjoelison, se sont largement imposés 3 à 0 contre Tsaramandroso FC de Boeny hier à Iavoloha. Ce club menait 1 à 0 à la pause grâce au but signé Jinidy (29e). L'équipe de Raniry a enfoncé le clou en seconde période en marquant deux buts de plus, signés respectivement par le latéral droit des Barea Rado (86e) et le but de Lafatra contre son camp (91e).

Fosa Juniors FC grimpe pour sa part, d'une marche et se trouve à la place du dauphin avec 7 points en battant AS Avenir Sainte Anne 2 à 0, réalisations de Feli (14e) et Ronaldo (67e). Le club champion national en titre vient lui aussi de faire un grand bond. Disciples FC grimpe de deux marches et occupe le troisième rang, crédité de 7 points. Les Antsirabéens ont disposé de 2 buts à 1 de l'Uscafoot sur sa pelouse. Les hommes du Scorpion Mamisoa Razafindrakoto ont déjà devancé l'équipe hôte par 2 à 0 à la pause, grâce au doublé de Fabrice (4e, 29e). Sardin a réduit l'écart en deuxième période (67e).

Chute libre

CFFA poursuit lui aussi sa lancée et escalade de deux marches après sa victoire de 3 à 2 face au Cosfa hier à Iavoloha. L'équipe d'Andoharanofotsy se propulse ainsi à la quatrième place (7 points). Ajesaia monte de son côté de deux marches et s'installe à la cinquième place (6 points). L'équipe d'Antaninkatsaka a défait Mama FC sur son terrain par 2 à 0, grâce au doublé de Kevin (36e, 67e).

En chute libre, le club sextuple vainqueur de la coupe de Madagascar, Elgeco Plus dégringole du deuxième au sixième rang. En déplacement, l'équipe du By-Pass a été tenue en échec deux partout par FC Rouge hier à Ambohidratrimo. Les deux formations ont été à un partout à la pause. Faneva ouvre la marque pour les Rouges (11e), puis égalise par Ernest (37e). Ce dernier signe un doublé et son équipe prend le devant au retour des vestiaires (75e). Fabien s'est offert le but de l'égalisation à deux partout à sept minutes du coup de sifflet final.