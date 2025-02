Madagascar: Anthony Rasolomanana - « Les deux derniers points que j'ai marqués restent inoubliables »

Avec son physique longiligne de 1,98 m pour un poids de 98 kg, Anthony Rasolomanana, pas trop bavard mais un sérieux travailleur, est l'auteur des deux derniers points décisifs qualifiant Madagascar pour l'Afrobasket 2025 contre l'Égypte. Avec 11 points marqués samedi, les deux derniers points marqués, à sept secondes avant la fin du match, ont permis à Madagascar de s'imposer sur le score de 82-80 au Palais des sports Mahamasina.

Né le 2 mai 1997, Anthony Rasolomanana, qui fêtera bientôt ses 28 ans, est originaire de Morondava et évolue aux postes 4 et 5 sur le terrain. Membre de l'équipe nationale de 5x5, il est également sociétaire de l'équipe nationale Ankoay de basketball 3x3 et figure parmi les « quatre fantastiques » champions d'Afrique en titre.

Il est l'aîné de la famille, avec deux frères, deux soeurs et quatre demi-frères. Anthony Rasolomanana a débuté le basketball en 2010/2011 au sein du club MFB-BBCM de Morondava. Il a déjà joué au sein du club Sebam de Boeny.

Pas encore marié, mais déjà accompagné dans la vie par sa petite amie, Anthony Rasolomanana joue actuellement au sein du Club Omnisport de la Police nationale.

Dans sa jeunesse, il a pratiqué d'autres disciplines comme le football, le volleyball et le handball, sans se fixer d'autres objectifs. Ayant vu sa grande taille, quelques amis proches l'ont poussé à jouer au basketball. Maintenant, Anthony Rasolomanana est une pièce maîtresse de l'équipe nationale Ankoay, que ce soit en 3x3 ou en 5x5.

« En jouant au basketball, mon rêve est de jouer en tant que professionnel à l'extérieur. Mais cette envie s'est apaisée, car mon travail ne le permet pas pour le moment », confie-t-il.

Et lui de continuer : « En marquant les deux points de la victoire contre l'Égypte, je ne savais plus où mettre les pieds, car j'ai apporté ma part de brique dans la qualification de Madagascar à l'Afrobasket 2025 en Angola. Je tiens à remercier Dieu, car j'ai déjà participé au championnat d'Afrique en 3x3, et maintenant en 5x5. La devise Pour la patrie a été ainsi réalisée ».